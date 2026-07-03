Dự án trăm tỷ dang dở, người dân khốn khổ vì bụi mịt mù, đường lầy lội

Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 539B (đường Lê Hồng Sơn), tỉnh Nghệ An, dài 6km có tổng vốn đầu tư hơn 126 tỷ đồng. Được khởi công tháng 3/2024, mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025.
Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, kết nối các vùng kinh tế, tạo động lực phát triển công nghiệp - dịch vụ và thúc đẩy chuỗi du lịch trên địa bàn.
Trên thực tế, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt từ 60-70%, nhưng có khoảng 500m đường qua xóm Sào Nam (xã Vạn An) lại trở thành điểm nghẽn ngổn ngang. Đoạn tuyến này hiện chỉ toàn đất đá, bụi bặm và bùn lầy.
Việc dự án "tạm dừng" ngay giữa khu dân cư khiến cuộc sống của người dân xóm Sào Nam, xã Vạn An bị đảo lộn. Mỗi khi xe cộ đi qua, bụi đất lại cuộn lên mù mịt như màn sương, phủ kín nhà cửa, cây cối và bám dày trên mọi vật dụng sinh hoạt.
Những hộ gia đình sống sát mặt đường phải dùng bạt, ni-lông để che phủ kín tất cả đồ đạc, từ bàn ghế, tivi cho đến giường ngủ để tránh bụi mịn bám dày mỗi ngày.
“Chúng tôi mong cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đường. Dự án thi công kéo dài khiến người dân rất khổ. Quán hàng buôn bán ế ẩm vì bụi bặm, không ai dám vào ngồi. Khổ nhất là các cháu nhỏ đi học, ngày mưa thì lầy lội trơn trượt, ngày nắng thì hít đầy bụi đất. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân”, bà Võ Thị Ánh Hồng, SN 1957, trú tại xóm Sào Nam chia sẻ.
Nhà nào dọc tuyến đường cũng luôn trong cảnh "cửa đóng then cài" kín mít từ sáng đến đêm để chống bụi, nhưng bụi bẩn vẫn len lỏi qua từng khe cửa, phủ một lớp trắng xóa lên mọi vật dụng.
"Ngày nào chúng tôi cũng lau chùi, dọn dẹp nhà cửa nhưng không thể nào xuể. Chưa lau dọn xong chưa được bao lâu thì bụi lại bám dày từng lớp. Đoạn đường này khổ nhất là trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội, trơn trượt không thể đi nổi", một người dân sống dọc tuyến đường bức xúc chia sẻ.
Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường hô hấp của người già và trẻ nhỏ, tình trạng hạ tầng dở dang còn làm tê liệt mọi hoạt động giao thương, buôn bán nhỏ lẻ của các hộ dân dọc hai bên mặt đường Lê Hồng Sơn.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An - cho biết, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự trì trệ của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dù phần lớn dự án dựa trên việc vận động nhân dân hiến đất nông nghiệp, song đoạn đường vuốt (nối đường) lại vướng vào đất vườn của một số hộ dân, có trường hợp lên tới 300m. Chủ tịch UBND xã cũng đã nhiều lần xuống trực tiếp đối thoại và vận động người dân. Trước những vướng mắc trên, xã đã kiến nghị lên cấp tỉnh để đề xuất thêm kinh phí bồi thường. Đến nay, phía tỉnh đã chính thức “rót” nguồn kinh phí về. Ngay khi có vốn, địa phương đã lập tức đo đạc, kiểm đếm.
“Hiện nay, chính quyền xã đang tích cực phối hợp với đơn vị liên quan để sớm hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ còn lại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong thời gian sớm nhất... Địa phương cũng đã trực tiếp đề nghị đơn vị thi công sớm quay lại công trường, tập trung máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện 500m đường còn lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho người dân", ông Vương Hồng Thái cho hay.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn