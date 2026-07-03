Dự án trăm tỷ dang dở, người dân khốn khổ vì bụi mịt mù, đường lầy lội

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An - cho biết, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự trì trệ của dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dù phần lớn dự án dựa trên việc vận động nhân dân hiến đất nông nghiệp, song đoạn đường vuốt (nối đường) lại vướng vào đất vườn của một số hộ dân, có trường hợp lên tới 300m. Chủ tịch UBND xã cũng đã nhiều lần xuống trực tiếp đối thoại và vận động người dân. Trước những vướng mắc trên, xã đã kiến nghị lên cấp tỉnh để đề xuất thêm kinh phí bồi thường. Đến nay, phía tỉnh đã chính thức “rót” nguồn kinh phí về. Ngay khi có vốn, địa phương đã lập tức đo đạc, kiểm đếm.