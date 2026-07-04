Cứu sống thiếu niên bị đuối nước ở biển Cửa Lò

Theo ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai Cửa Lò, vụ việc xảy ra vào chiều 3/7 tại khu vực bãi tắm Cửa Lò. Trong lúc vui chơi dưới biển, nam thiếu niên không may gặp sự cố và bị nước cuốn, rơi vào tình trạng đuối nước.

Thiếu niên được cứu sống sau khi bị đuối nước ở biển Cửa Lò. (Ảnh Đ. Trung)

Phát hiện sự việc, nhiều du khách đang tắm biển đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai Cửa Lò đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân lên bờ để tiến hành sơ cứu.

Theo lực lượng cứu hộ, thời điểm được đưa lên bờ, nạn nhân có biểu hiện tím tái và trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được sơ cứu ban đầu, thiếu niên được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai Cửa Lò khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, chỉ tắm tại các khu vực được phép, không bơi quá xa bờ và tránh những nơi có dòng chảy mạnh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc nâng cao ý thức và chấp hành các quy định về an toàn khi tắm biển là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế các vụ đuối nước, đặc biệt trong mùa du lịch hè khi lượng du khách đổ về Cửa Lò tăng cao.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn