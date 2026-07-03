Triệu phú tiền điện tử bị con nợ sát hại, vứt xác trong valy

Phiên tòa xét xử ba người đàn ông bị buộc tội giết triệu phú tiền điện tử Fernando "Lechuga" Perez Algaba, 41 tuổi, bắt đầu vào ngày 29/6, dự kiến kéo dài đến 9/7.

Bên công tố cáo buộc ba bị cáo Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastian Vargas và Matias Gil đã cố tình dụ Fernando vào bẫy để giết hại nhằm trốn khoản nợ hơn 50.000 USD.

Vào ngày xảy ra án mạng, Fernando đến nhận khoản thanh toán đầu tiên trị giá hơn 20.000 USD từ Pilepich - nhà phát triển bất động sản tự xưng.

Theo cáo buộc, Fernando bị bắn hai phát vào lưng. Thi thể sau đó được nhét vào chiếc valy màu đỏ, một chiếc ba lô và các túi nhựa trước khi bị vứt xuống suối Arroyo del Rey tại thị trấn Ingeniero Budge, tỉnh Buenos Aires.

Vanesa Romera, nhân viên môi giới bất động sản, đã báo cáo Fernando mất tích sau khi anh không trả lại chìa khóa căn hộ đã thuê ở Ituzaingo (Buenos Aires) trước khi dự định bay trở lại Barcelona.

Khi vào căn hộ, các điều tra viên tìm thấy valy đã được xếp sẵn đồ, nước hoa, thuốc điều trị tâm thần, máy tính xách tay và iPad, cho thấy Fernando có dự định trở về. Tuy nhiên, điện thoại di động, ví tiền và con chó của anh đều biến mất.

Vài bộ phận thi thể của Fernando được những đứa trẻ phát hiện trong valy dưới suối vào ngày 23/7/2023, sau 7 ngày mất tích. Cảnh sát tìm thấy các bộ phận còn lại vài ngày sau.

Doanh nhân xấu số được nhận dạng dựa trên dấu vân tay và những hình xăm đặc trưng trên cơ thể.

Các bộ phận thi thể Fernando Perez Algaba được tìm thấy dưới suối. Ảnh: Newsflash

Trước khi qua đời, Fernando đăng tải loạt bài viết đáng lo ngại trên mạng xã hội. "Thật không thể tin được trên thế giới này lại có những kẻ độc ác đến mức, trong khi bạn đang nghĩ đến việc giúp đỡ họ, họ lại nghĩ đến việc hủy hoại bạn", Fernando viết.

Doanh nhân này cũng để lại một lời nhắn đầy ám ảnh, bày tỏ lo ngại tính mạng đang gặp nguy hiểm: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mọi người đã được cảnh báo rồi".

Trước tòa, công chứng viên Carolina Cerrato làm chứng rằng có một thỏa thuận nợ được ký kết giữa Fernando và Pilepich ngay trước vụ giết người. Bên công tố cáo buộc thỏa thuận này được sử dụng để thuyết phục Fernando rằng khoản nợ sẽ được trả và dụ anh đến cuộc gặp để sát hại.

Ba bị cáo khác, Fernando Carrizo, Luis Contreras và cựu cảnh sát Horacio Cordoba, sẽ bị xét xử trong một vụ án riêng với cáo buộc hỗ trợ đóng gói và vận chuyển các phần thi thể.

Bị cáo Blanca Gladys Cristaldo bị buộc tội che giấu nghi phạm với tình tiết tăng nặng vì bị cho là đã giúp Pilepich ẩn náu trong thời gian bỏ trốn.

Fernando Perez Algaba kiếm hàng triệu USD nhờ cho thuê xe sang và đầu tư tiền điện tử. Ảnh: Instagram

Fernando bán bánh sandwich từ năm 14 tuổi, sau đó làm giàu nhờ đầu tư vào tiền điện tử và thị trường chứng khoán. Năm 24 tuổi, Fernando buôn bán và cho thuê xe sang với một kho hàng lớn chứa đầy ôtô hạng sang.

Doanh nhân này đã tích lũy được tài sản hàng triệu USD, thường xuyên chia sẻ ảnh cuộc sống xa hoa trên Instagram cho 900.000 người theo dõi.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net