Địa ốc Kim Thi làm dự án nhà ở hơn 1.555 tỷ ở Nghệ An

Một dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Kim Thi ở Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao CTCP Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.

Dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích như trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao, cây xanh..., qua đó giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp và các đối tượng khó khăn về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua hình thức bán và cho thuê với giá ưu đãi.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 82.600 m² tại phường Vinh Phú. Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 2.000 căn hộ, trong đó chủ đầu tư sẽ bố trí tối thiểu 12% số căn hộ để cho thuê. Cùng với đó là các công trình hạ tầng xã hội như trường mầm non, hệ thống cảnh quan, nhà văn hóa và các công trình phụ trợ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 311,5 tỷ đồng và vốn vay là 1.246 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng trong quý I/2027; đưa vào sử dụng 400 căn hộ đầu tiên trong quý IV cùng năm; tiếp tục đưa vào sử dụng 600 căn hộ trong quý IV/2028 và hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chân dung nhà đầu tư

CTCP Địa ốc Kim Thi được thành lập năm 2014, có trụ sở tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập, Địa ốc Kim Thi có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ tịch HĐQT) và bà Nguyễn Thiên Trang, mỗi người góp 15 tỷ đồng; các cổ đông Nguyễn Hoàng Thu, Nguyễn Hoàng Đóa và Nguyễn Văn Huệ, mỗi người góp 10 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 7/2025, Địa ốc Kim Thi có vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Kim Hoa làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo thông tin giới thiệu trên website của doanh nghiệp, Địa ốc Kim Thi hiện là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội CT2 Kim Thi và CT1 tại Nghệ An, đồng thời đầu tư Trường Mầm non tư thục Kim Thi tại TP. Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 3/2023, Địa ốc Kim Thi đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiều dự án, như: Khu dân cư và dịch vụ công cộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (diện tích 10,81 ha, tổng vốn đầu tư 604,6 tỷ đồng); dự án Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh (diện tích hơn 4,5 ha, tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng); dự án Khu dân cư Kha Sơn tại Thái Nguyên (quy mô 15,4 ha, chi phí thực hiện 207,7 tỷ đồng); dự án Phát triển nhà ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (tổng mức đầu tư gần 105 tỷ đồng, quy mô 6,6 ha).

Doanh nghiệp này cũng nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (tổng mức đầu tư 889,3 tỷ đồng, quy mô 10,9 ha); dự án Khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (quy mô 30,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 812 tỷ đồng); dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (tổng mức đầu tư 511 tỷ đồng, quy mô 20.950 m²); dự án Khu dân cư Kha Sơn tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên), có quy mô 15,4 ha, với tổng mức đầu tư hơn 273 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn