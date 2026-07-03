Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng là đơn vị tài trợ chính cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An

Quang cảnh buổi lễ công bố

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và trân trọng cảm ơn Tập đoàn Tân Long đã đồng hành cùng bóng đá Nghệ An trong suốt thời gian qua. Sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của Tập đoàn đã góp phần giúp Câu lạc bộ (CLB) vượt qua nhiều khó khăn, duy trì hoạt động ổn định, tiếp tục giữ vững truyền thống đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Bày tỏ sự vui mừng chào đón Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng trở thành Nhà tài trợ chính của CLB Sông Lam Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết định đầu tư, đồng hành của Công ty đối với bóng đá tỉnh nhà. Đây không chỉ là sự hợp tác về tài trợ mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương hiệu Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng Bằng khen cho các đơn vị tài trợ CLB Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An không chỉ là một CLB bóng đá, mà còn là niềm tự hào, là biểu tượng về truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người xứ Nghệ. Phát triển bóng đá không chỉ nhằm hướng tới thành tích thi đấu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An, lan tỏa tinh thần đoàn kết, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch.

Để bóng đá Nghệ An phát triển bền vững trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ; nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm thu hút các doanh nghiệp đồng hành lâu dài với bóng đá Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh công bố chính thức Nhà tài trợ chính cho CLB Sông Lam Nghệ An là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu rà soát, cân đối nguồn lực để hỗ trợ bóng đá trẻ, từng bước đầu tư, nâng cấp Sân vận động Vinh và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, thi đấu bóng đá chuyên nghiệp theo lộ trình phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng khẩn trương tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển CLB; quan tâm đầu tư, xây dựng đội hình có chiều sâu, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển bền vững. Tập trung tìm kiếm hợp đồng cầu thủ ngoại, tuyển chọn nội binh để ổn định đội hình cho mùa giải 2026/2027.

Các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội Cổ động viên tiếp tục đồng hành, lan tỏa hình ảnh đẹp của CLB, xây dựng văn hóa cổ vũ văn minh, góp phần tạo môi trường thuận lợi để bóng đá Nghệ An phát triển.

Ban huấn luyện và các cầu thủ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực tập luyện, thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Sông Lam Nghệ An và vì niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng; cùng sự quyết tâm của Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ, CLB Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng của bóng đá Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thể thao và quê hương Nghệ An trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá – Nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An phát biểu

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tân Long Trương Sỹ Bá – Nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, các đơn vị đồng tài trợ cùng Hội Cổ động viên xứ Nghệ đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và đồng hành cùng Tập đoàn hoàn thành tốt công tác quản lý, phát triển đội bóng trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Tập đoàn cũng gửi lời chúc mừng đến CLB và nhà tài trợ mới, bày tỏ niềm tin tưởng đơn vị tiếp quản sẽ đưa đội bóng gặt hái nhiều thành công, chinh phục những mục tiêu lớn hơn để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng Trần Quang Thưởng - Tân Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An phát biểu

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng Trần Quang Thưởng - tân Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An bày tỏ ý thức sâu sắc rằng, việc quản lý một CLB lớn như Sông Lam Nghệ An với truyền thống hơn bốn thập kỷ vừa là vinh dự, là trách nhiệm hết sức lớn lao, đặc biệt là khi tập đoàn hiện cũng đang đồng hành cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tân Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch cùng Tập đoàn Tân Long vì những nỗ lực, cống hiến bền bỉ để duy trì và chèo lái CLB vượt qua giai đoạn gian nan vừa qua. “Dù tập đoàn có đồng hành 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, thì Sông Lam Nghệ An vẫn luôn là của tỉnh Nghệ An và là linh hồn của nhân dân Nghệ An. Chúng tôi chỉ góp một phần sức lực, trí tuệ để tiếp nối truyền thống, bảo tồn những di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.” - tân Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An khẳng định.

Để đưa Sông Lam Nghệ An phát triển ổn định và bền vững trong bối cảnh nền bóng đá đang gặp nhiều khó khăn, thử thách, tân Chủ tịch CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An cho biết, CLB rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, ban, ngành; sự đồng hành của toàn thể người hâm mộ cùng sự nỗ lực của tập thể Ban huấn luyện, các vận động viên sẽ là động lực để đội bóng vượt qua giai đoạn thử thách. Thay mặt tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng, tân Chủ tịch Trần Quang Thưởng cam kết sẽ cống hiến hết tâm sức và trí tuệ để xây dựng CLB ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tự hào và tình yêu bất diệt của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và CLB bóng đá Sông Lam. Sở sẽ tham mưu cho tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành tháo gỡ những khó khăn, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa hướng tới mục tiêu xây dựng CLB bóng đá Sông Lam phát triển bền vững, nâng cao thành tích thi đấu, giữ vững bản sắc, truyền thống và vị thế của một trong những CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn