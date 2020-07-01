Trộm xe đạp rồi trả lại, người phụ nữ có hành động lạ trước camera

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Một clip ghi lại cảnh tượng kỳ lạ xảy ra tại Surat, Gujarat, Ấn Độ, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy một người phụ nữ trộm đi chiếc xe đạp để bên ngoài nhà dân và cái kết bất ngờ phía sau.

Trong clip, một người phụ nữ đã ăn cắp một chiếc xe đạp nhưng trả lại ngay ngày hôm sau và xin lỗi trước ống kính.

Người phụ nữ trộm chiếc xe đạp dựng trước nhà dân.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/6, tại khu vực Salabatpura, khi người phụ nữ bị phát hiện lặng lẽ lấy đi một chiếc xe đạp để bên ngoài một ngôi nhà. Ban đầu, chủ nhà cho rằng chiếc xe đạp đã mất hẳn. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó đã khiến mọi người bất ngờ.

Vào ngày hôm sau, người phụ nữ quay lại địa điểm đó với chiếc xe đạp bị đánh cắp. Cô ta dựng xe đúng chỗ cũ, dường như nhận thấy camera giám sát, rồi chắp tay lại như thể đang xin lỗi trước khi bỏ đi.

Hành vi trộm cắp rồi trả lại món đồ kèm lời xin lỗi đã gây ra làn sóng phản ứng trên mạng, nhiều người gọi cô là "kẻ trộm lịch sự" vì đã xin lỗi khi trả lại đồ.

Không có đơn tố cáo nào được trình báo cảnh sát và danh tính người phụ nữ vẫn chưa được xác định.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn