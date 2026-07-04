Algeria ‘vỡ mộng’ World Cup, trụ cột Mahrez ra quyết định bất ngờ

Vài phút sau khi Algeria dừng bước, Mahrez xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên beIN Sports với gương mặt thất thần. Ngôi sao 35 tuổi xác nhận trận thua Thụy Sĩ là lần cuối anh khoác áo đội tuyển quốc gia Algeria.

Algeria không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng sau khi sớm thủng lưới từ pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Breel Embolo. Bàn thua thứ hai khiến hy vọng của đại diện Bắc Phi gần như khép lại, còn Mahrez rời sân khi trận đấu còn khoảng 20 phút.

Riyad Mahrez vỗ tay cảm ơn người hâm mộ khi rời sân trận Algeria thua Thụy Sĩ 0-2 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Trước khi được thay ra, cựu ngôi sao Man City và Leicester vỗ tay cảm ơn người hâm mộ Algeria. Sau trận, anh tiếp tục tiến về phía khán đài, khép lại ngày buồn và cũng là đoạn kết không nhiều dư âm của hành trình 12 năm ở tuyển quốc gia.

Mahrez từng là nhân tố quan trọng giúp Algeria vượt qua vòng bảng giải đấu tại Bắc Mỹ. Anh ghi 2 bàn trong trận hòa Áo 3-3, kết quả đưa cả 2 đội đi tiếp. Tuy nhiên, Algeria không thể vượt qua trận knock-out đầu tiên, còn Mahrez phải dừng sự nghiệp quốc tế ở thời điểm đội tuyển chưa kịp tạo thêm dấu ấn.

Quyết định có phần bất ngờ khép lại hành trình 119 lần khoác áo tuyển Algeria của Mahrez. Quãng thời gian 12 năm này anh ghi 40 bàn và góp công lớn giúp đội nhà vô địch Cúp các quốc gia châu Phi năm 2019.

Danh hiệu ấy vẫn là đỉnh cao của Mahrez trong màu áo đội tuyển, nơi anh từng được xem là biểu tượng của thế hệ đưa Algeria trở lại vị thế đáng gờm tại châu Phi.

Tiền vệ 35 tuổi tuyên bố giã từ tuyển quốc gia Algeria ngay trên sóng truyền hình sau khi đội nhà dừng bước tại World Cup 2026.

Sự nghiệp cấp CLB của Mahrez cũng là hành trình đáng nhớ. Leicester chỉ bỏ ra 450.000 bảng Anh để chiêu mộ anh vào tháng 1/2014. Tuy nhiên, tiền vệ người Algeria bùng nổ ngay sau đó, ghi 17 bàn và góp phần tạo đưa ‘Bầy cáo’ vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016.

Mùa giải ấy, Mahrez được chọn vào đội hình tiêu biểu, đồng thời giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất do cầu thủ bình chọn và giải Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất.

Năm 2018, Man City chi 60 triệu bảng Anh để đưa anh về sân Etihad.

Trong màu áo Man City, Mahrez giành 10 danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch Champions League trong mùa giải ăn 3 lịch sử 2022-2023.

Anh cũng sở hữu tổng cộng 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, tính cả quãng thời gian cùng Leicester và Man City.

Tiền vệ Mahrez hiện đang khoác áo Al-Ahli, đã chơi hơn 120 trận và ghi 37 bàn cho đội bóng Ả Rập Xê-út.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn