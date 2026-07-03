Hơn 500 khách mời tham gia sự kiện hướng dẫn mua nhà ở xã hội do Entiz Group tổ chức

Dự án nhà ở xã hội Fhome+ Hưng Lộc , phường Vinh Lộc, Nghệ An do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn (một thành viên của Entiz Group) làm chủ đầu tư đang mở bán và thu hút đông đảo người dân đến nộp hồ sơ đăng ký mua.

Tại sự kiện hướng dẫn thủ tục mua nhà ở xã hội do Entiz Group tổ chức, các khách mời và người dân đã được chủ đầu tư giới thiệu thông tin chung về nhà ở xã hội; Đối tượng và điều kiện hưởng chính sách về NƠXH; Trình tự thủ tục mua NƠXH; Hồ sơ cho từng đối tượng đủ điều kiện mua NƠXH; và các biểu mẫu áp dụng.

Bảng mô phỏng trình tự làm thủ tục hồ sơ NƠXH

Theo đại diện chủ đầu tư, việc tổ chức sự kiện hướng dẫn mua NƠXH nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và quan trọng nhất là sự thuận lợi cho người dân khi đăng ký mua NƠXH tại dự án. Fhome+ Hưng Lộc không chỉ là một sản phẩm giới thiệu tới khách hàng, mà còn là một dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc góp phần thực hiện hóa giấc mơ an cư cho những người đủ điều kiện thụ hưởng chính sách NƠXH. Vì vậy tập đoàn luôn đồng hành cùng khách hàng và truyền tải trọn vẹn những giá trị mà dự án mang lại.

Sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia



Được biết, trước đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản thông báo cho phép chủ đầu tư mở bán 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 68 căn loại 1 phòng ngủ, diện tích sàn sử dụng 34,5-39,1m2 và 544 căn loại 2 phòng ngủ, diện tích sàn sử dụng 66,6-69,9m2.

Giá bán căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội nói trên từ hơn 22,1 triệu đồng/m2 đến hơn 24,2 triệu đồng/m2 (bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định). Mức giá trên là giá tạm tính làm căn cứ để thực hiện ký hợp đồng bán nhà ở xã hội.

Sau khi hoàn thành công trình chủ đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội.

Việc tổ chức sự kiện hướng dẫn mua NƠXH nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp giá theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán do chủ đầu tư đã ký hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua; trường hợp thấp hơn, chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua.

Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 29/6 đến 31/7 (trong giờ hành chính, trừ chủ nhật và ngày lễ).

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn