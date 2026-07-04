28 vết kim và cái chết bí ẩn của biểu tượng hip-hop Hàn Quốc

Ca sĩ kiêm rapper Kim Sung-jae, cựu thành viên của nhóm hip-hop Deux, ra mắt solo vào ngày 19/11/1995 trên một chương trình âm nhạc của đài SBS. Đó là lần cuối cùng Sung-jae xuất hiện trên sân khấu.

Một ngày sau buổi biểu diễn, người quản lý phát hiện Sung-jae bất tỉnh trong phòng khách sạn ở phía tây Seoul. Môi anh tím tái. Quản lý gọi xe cấp cứu, nhưng nam ca sĩ 23 tuổi được xác nhận đã qua đời tại một bệnh viện gần đó.

Trên người Sung-jae không có vết thương, nhưng có đến 28 vết kim trên cánh tay phải, dù anh thuận tay phải. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng cái chết của Sung-jae không phải do tự dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong mà là do bị sát hại.

Hai thành viên của nhóm Deux là Kim Sung-jae (trái) và Lee Hyun-do. Ảnh: JoongAng Ilbo

Cái chết đột ngột của Sung-jae gây xôn xao dư luận, bởi anh là một biểu tượng của làng hip-hop Hàn Quốc cùng với thành viên nhóm Deux là Lee Hyun-do, người bạn thân thiết của Sung-jae từ thời trung học.

Người hâm mộ và cả giới âm nhạc bàng hoàng, cùng tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ nam ca sĩ. Ba thập kỷ trôi qua, sự ra đi của Sung-jae vẫn để lại dư âm sâu đậm. Năm 2025, nhân 30 năm ngày mất của Sung-jae, ca sĩ kỳ cựu Yoon Jong-shin đã đăng một bài viết đầy xúc động trên mạng xã hội để tưởng nhớ anh.

Nghi ngờ bủa vây bạn gái của Sung-jae

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nam ca sĩ tử vong do dùng quá liều Zoletil, một loại thuốc gây mê dùng trong thú y có thể làm chậm hoặc ngừng hô hấp nếu dùng quá liều.

Cảnh sát xác định bạn gái họ Kim của Sung-jae, đã hẹn hò được hai năm, là nghi phạm sau khi tra ra Kim mua Zoletil từ một bệnh viện thú y để tiêm thuốc an tử cho chó cưng.

Kim cũng ở cùng Sung-jae tại khách sạn với bảy người khác vào ngày hôm trước khi nam ca sĩ qua đời. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra và bắt giữ Kim vào ngày 7/12/1995.

"Vào đầu tháng 11/1995, nghi phạm đã mua thuốc gây mê thú y, 7 g magie sulfat và hai ống tiêm dùng một lần từ một phòng khám thú y ở quận Seocho, phía nam Seoul. Thuốc gây mê này chứa cùng hoạt chất đã được phát hiện trong cơ thể Kim Sung-jae", cảnh sát cho biết.

Bạn gái của cố ca sĩ Kim Sung-jae che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt giữa vòng vây phóng viên vào ngày 8/12/1995. Ảnh: JoongAng Ilbo

Cảnh sát kết luận Kim đã nói với Sung-jae rằng những mũi tiêm đó là để giảm mệt mỏi, sau đó tiêm thuốc gây mê thú y vào cánh tay phải của bạn trai 28 lần, dẫn đến quá liều gây tử vong.

Kim phủ nhận cáo buộc, nói đã rời khách sạn sau khi nam ca sĩ ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, cảnh sát đã chuyển vụ án cho viện kiểm sát vào tháng 12 cùng năm.

Phán quyết trái ngược của tòa án

Trong phiên tòa sơ thẩm khép lại vào tháng 6/1996, Tòa án địa phương Tây Seoul kết tội Kim giết người và tuyên án tù chung thân, một trong những căn cứ quan trọng để buộc tội là Kim đã mua thuốc gây mê Zoletil trước khi vụ việc xảy ra.

Theo nhận định của tòa án, Kim ra tay sát hại Sung-jae khi anh muốn chấm dứt mối quan hệ, với suy nghĩ rằng đó là cách để "có được anh mãi mãi".

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm vào tháng 11/1996, tòa tuyên Kim vô tội. Hội đồng xét xử nhận định cô không có động cơ gây án rõ ràng, một lọ Zoletil không thể gây chết người và vẫn tồn tại khả năng một người khác đã vào căn phòng và gây án.

Tháng 2/1998, Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết phúc thẩm, qua đó xóa bỏ toàn bộ cáo buộc đối với Kim.

Nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy bất kỳ nghi phạm nào khác.

Giới truyền thông chỉ trích công tác điều tra ban đầu của cảnh sát là sơ sài, đồng thời cho rằng ngay trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cơ quan điều tra vẫn chưa thu thập được các chứng cứ cụ thể đủ để củng cố cáo buộc.

Thiếu bằng chứng buộc tội

Việc bạn gái của Sung-jae mua thuốc Zoletil trước khi anh qua đời là lý do chính khiến nhà chức trách kết luận cô là thủ phạm. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi vẫn chưa đủ để chứng minh tội lỗi, vì bất cứ ai cũng có thể mua được loại thuốc đó, và cũng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Kim đã tiêm Zoletil vào cơ thể Sung-jae.

Tòa phúc thẩm cũng phán quyết rằng lượng thuốc mà Kim đã mua không đủ để gây chết người. "Nếu bị cáo là thủ phạm, cô sẽ không mua thuốc từ một bệnh viện thú y có quen biết", tòa nêu.

Một lý do khác cho phán quyết vô tội là có khả năng những người ở cùng Sung-jae tại khách sạn hoặc một kẻ đột nhập từ bên ngoài đã gây ra tội ác. Về 28 vết kim châm trên cánh tay phải của Sung-jae, tòa án nhận thấy không đủ bằng chứng cho thấy Kim có liên quan.

Lượng nước tiểu trong cơ thể Sung-jae cũng góp phần vào phán quyết trắng án. Khoảng 10 ml nước tiểu cho thấy Sung-jae có thể đã đi vệ sinh khoảng 20 phút trước khi chết, vì trung bình một người tạo ra tối thiểu 1 ml nước tiểu sau mỗi 2 phút.

Các chuyên gia không ghi nhận dấu hiệu Sung-jae đã đi tiểu trong thời điểm cận kề cái chết hoặc sau khi tử vong, điều này đã trở thành một trong những căn cứ để tòa án ước tính thời điểm tử vong.

"Rất khó để kết luận rằng nạn nhân phải chịu tới 28 vết kim trong vòng 20 phút kể từ lần đi tiểu cuối cùng mà không hề có bất kỳ phản ứng chống cự nào. Nếu một số vết kim xuất hiện trước lần đi tiểu cuối cùng, khi nạn nhân vẫn còn sống, thì tòa án không thể loại trừ khả năng đây là cái chết do tai nạn", hội đồng xét xử nhận định.

Tòa phúc thẩm cho rằng việc tòa án cấp dưới tuyên bị cáo có tội dù không có chứng cứ nào chứng minh các cáo buộc là trái với pháp luật.

Ca sĩ quá cố Kim Sung-jae. Ảnh: JoongAng Ilbo

Tháng 8/2019, chương trình điều tra Unanswered Questions của đài SBS dự định phát sóng một tập phim xem xét lại vụ án, nhưng Kim đã đệ đơn xin lệnh cấm và được tòa án chấp nhận.

"Việc phát sóng này có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng và không thể khắc phục đối với quyền riêng tư và danh tiếng của Kim", tòa án cho biết khi ngăn chặn phát sóng tập phim.

Công chúng chỉ biết Kim sinh năm 1970 và vẫn còn sống.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net