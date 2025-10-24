Chập điện khu vực công viên khiến 2 học sinh tử vong

Vào khoảng 19h ngày 23/10, thời điểm này triều cường đang dâng cao gây lụt sâu cục bộ khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên. Lúc này, cháu N.G.T., (SN 2015, địa chỉ ấp Mỹ Phước, phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên để chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khi phát hiện cháu N.G.T. bị điện giật người dân hô hoán đưa đi cấp cứu và cảnh báo các cháu còn lại không được đạp xe vào công viên chơi, nhưng cháu L.H.V. (SN 2010), Đ.N.T. (SN 2010, ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Anh Bình) không chú ý mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên nơi cột điện chiếu sáng bị nhiễm điện và bị điện giật. Cháu Đ.N.T. nhảy ra được khỏi khu vực bị nhiễm điện, còn cháu L.H.V. bị điện giật.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng- Phong Điền. Tuy nhiên, 2 cháu N.G.T. và L.H.V. đã tử vong.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn