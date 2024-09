Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, chập điện trong mùa mưa bão

Một trong những tai nạn thương tâm tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cách đây 01 năm, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 02/7/2023, ông P.Q.H. (60 tuổi) leo lên mái căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Súy (quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) quét rác. Người thân sau đó không thấy ông H. xuống, nghi có chuyện chẳng lành nên kiểm tra và phát hiện ông nằm bất động trên mái nhà, nghi bị điện giật. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tân Phú đến cắt điện, đưa nạn nhân xuống đất trong tình trạng tử vong. Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trên mái nhà nghi do điện giật, tại khu vực này trời đang mưa.

Hiện trường một vụ cháy lớn tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vào trưa 12/02/2024. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố chập điện

Một ngày trước, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, 02 người đàn ông lên nóc nhà kiểm tra cục nóng máy điều hòa và sửa điện trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé và Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, cũng bị điện giật tử vong khi trời đang mưa.

Mới đây nhất, vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 11/9/2024 đồng chí Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Tăng Bá Hưng (sinh năm 1978, quân nhân thuộc Lữ đoàn 653, Cục Hậu cần) đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thì bị điện giật dẫn tới tử vong.

Lực lượng chức năng kiểm tra các thiết bị phòng cháy tại nhà dân

Sự cố chập điện, hỏa hoạn không chỉ thiệt hại về người, tài sản mà còn để lại những hậu quả nặng nề. Những vụ việc trên như là một lời cảnh tỉnh cho mọi người, cảnh báo sự nguy hiểm rình rập từ tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập úng. Hiện nay, Nghệ An đang trong cao điểm mùa mưa bão nên tiềm ẩn những nguy cơ về cháy, nổ do chập điện. Dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng theo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) có tới 80% vụ cháy, nổ trong mùa mưa bão đều xuất phát từ nguyên nhân chập điện, dông sét và đa số người dân cho rằng, cháy nổ chỉ xảy ra trong điều kiện nắng nóng, hanh khô nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để chủ động phòng tránh cháy, nổ do sự cố điện vào thời điểm mưa bão, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Nghệ An khuyến cáo các khu dân cư, hộ gia đình, từng người dân phải nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn như kiểm tra lại dây dẫn điện bên trong nhà và dây dẫn điện từ bên ngoài vào nhà. Hộ nào có sử dụng các bảng điện tử quảng cáo ngoài trời phải bảo đảm các điều kiện an toàn về điện, đề phòng chập điện gây ra cháy khi có mưa, giông, gió mạnh. Khi sửa chữa điện trong nhà phải ngắt cầu dao điện, thông báo cho mọi người cùng biết để không đóng điện bất ngờ. Sử dụng các thiết bị điện cầm tay như máy sấy tóc, máy massage, máy mài, máy khoan… phải mang găng tay cách điện để tránh bị giật nếu rò điện. Khi di chuyển các dụng cụ đang cắm điện phải ngắt nguồn.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Không nên di chuyển ngoài đường khi mưa bão, tuyệt đối không trú mưa tại khu vực có cây cao, cây cổ thụ, dưới những tấm biển, bảng và gần khu vực có đường dây dẫn điện. Để tránh chập điện, người dân khi ra khỏi nhà phải tắt hết các thiết bị điện hoặc tốt nhất là ngắt cầu dao tổng, đề phòng có thiết bị điện trong nhà lỡ quên tắt nếu hoạt động trong thời gian dài sẽ dễ phát nhiệt gây cháy. Trong trường hợp phát sinh sự cố chập điện gây cháy hoặc sự cố khác xảy ra cháy, phải thật bình tĩnh. Đầu tiên thực hiện ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người biết có đám cháy xuất hiện và di tản người đến nơi an toàn, sau đó nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh nên trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho việc chữa cháy. Cùng với đó nên cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động thông minh để thông báo các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một cách nhanh, chính xác nhất cho lực lượng chức năng. Ứng dụng này cũng là kênh cung cấp kiến thức về kỹ năng phòng, chống cháy nổ mùa mưa bão nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn sử dụng điện, các lực lượng chức năng, đặc biệt là chính quyền xã, theo phân cấp quản lý cũng cần mạnh tay xử phạt, đình chỉ hoạt động cơ sở không đảm bảo.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn