Chùa Phật Quang bị cháy nghi do chập điện

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành dập lửa tại chùa Phật Quang - Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Trước đó, khoảng 17h ngày 20-1, tại khu vực giảng đường (Pháp Vân Đường) thuộc khuôn viên chùa Phật Quang (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đã xảy ra vụ cháy.

Cháy lớn tại chùa Phật Quang ở Hà Nam

Ban đầu diện tích cháy khoảng 200m2, chất cháy chủ yếu là đồ gỗ, giấy, nến ở khu tụng kinh, bàn ghế nhựa.

Chiều 21-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Khương - chủ tịch UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm) - cho biết: "Ngay sau khi khống chế được ngọn lửa, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều ra, làm rõ.

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là nghi do chập điện từ camera trong khu vực giảng đường của chùa Phật Quang…".

"Chúng tôi đã có báo cáo gửi lên UBND huyện Thanh Liêm. Ước lượng ban đầu số tài sản bị cháy khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay nhà chùa đang tạm dừng đón du khách tới tham quan để khắc phục sau vụ cháy", ông Khương cho biết thêm.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 17h30 ngày 20-1, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều nội thất bên trong khu vực giảng đường của ngôi chùa đã bị cháy rụi.

Chùa Phật Quang có kiến trúc cổ Theo giới thiệu của nhà chùa, chùa Phật Quang có diện tích khoảng 13ha, được kiến tạo từ kiến trúc cổ và cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 70km. Sau khi chùa Phật Quang được trùng tu, ngôi chùa trở thành điểm du lịch tâm linh được ngày càng nhiều Phật tử, người dân và du khách tới tham quan, dâng hương lễ bái.

Tác giả: QUANG THẾ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ