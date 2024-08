Chân dung các “bóng hồng” vướng vòng lao lý vì ma túy

Tháng 4/2024, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Hồ Thị Thùy Trang (SN 2005, Mê Linh, Hà Nội). Theo điều tra, Trang điều hành một đường dây ma túy và còn trực tiếp lái "xế hộp" giao ma túy cho các khách hàng tại Hà Nội. Trước đó, vào đầu tháng 3/2024, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy lẻ cho các "con nghiện" trên địa bàn, do Hồ Thị Thùy Trang điều hành.