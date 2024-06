Chân dung "trùm gỗ" cấp tiền cho đồng phạm lập dự án “ma” ở Phú Quốc

Nhiều cán bộ bị khởi tố Liên quan đến vụ án, ngoài các đối tượng Nguyên, Lĩnh, Hùng và Điệp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam một số cán bộ về hành vi "Nhận hối lộ". Các cán bộ gồm: Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc; Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài (xã Cửa Dương); Hoàng Minh Tuấn,cựu Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm (xã Cửa Dương). Riêng bị can Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.