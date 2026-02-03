Chăm lo cho người nghèo, người khó khăn để mỗi nhà đều có Tết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 250 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng ở Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày này, nhiều địa phương ở Cà Mau trang trí cảnh quan môi trường, chuẩn bị các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ nhân dân dịp Tết đến Xuân về với chủ đề “Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết.”

Các cấp, ngành tỉnh, địa phương, tổ chức đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hàng ngàn suất quà Tết trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ khó khăn.

Với tinh thần chia sẻ, mang yêu thương đến với mọi nhà nhất là các hộ nghèo, khó khăn, neo đơn, yếu thế, ngày 3/2, chính quyền phường Láng Tròn đã tổ chức trao 100 suất quà, mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

Chính quyền xã Tân Lộc đã trao 120 phần quà cùng tiền mặt để hỗ trợ người dân địa phương có cái Tết vui tươi, đầm ấm, cho nhà nhà đều có Tết.

Trước đó, ngày 2/2, tại Ủy ban Nhân dân xã U Minh đã diễn ra chương trình trao 100 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất gồm gạo, bánh, mứt, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí do ông Nguyễn Minh Luân và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Ban Từ thiện – Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ.

Ông Trần Minh Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã U Minh cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn quan tâm, đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm hơn…

Tổ chức “Tết ấm sẻ chia” ở Nghệ An

Ngày 3/2, Câu lạc bộ Báo chí Du lịch Nghệ An phối hợp với Đảng ủy, Hội động Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hưng Nguyên Nam cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm sẻ chia” Xuân Bính Ngọ 2026, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với người yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao tặng 90 suất quà Tết cho 90 hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam khẳng định: Công tác an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với Nhân dân.

Chương trình “Tết ấm sẻ chia” Xuân Bính Ngọ 2026 là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông trân trọng cảm ơn sự đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình của Câu lạc bộ Báo chí Du lịch Nghệ An, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay tổ chức chương trình.

Những phần quà trao tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cùng địa phương đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm, nghĩa tình./.

Tác giả: Trung Hiếu - Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn