Cầu thủ Premier League sợ hãi, xuống hầm trú ẩn giữa bom đạn

Hình ảnh Schar phải xuống hầm trú ẩn tránh bom đạn.

Trung vệ 34 tuổi sang khu vực Vùng Vịnh tuần trước để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân gặp phải hồi tháng 1. Sau đó, anh suýt mắc kẹt tại Trung Đông.

Được Newcastle cho phép ra nước ngoài điều trị trong điều kiện thời tiết thuận lợi, Schar không ngờ chuyến đi biến thành trải nghiệm đáng sợ khi khu vực này hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong bối cảnh xung đột gia tăng.

Trên Instagram cá nhân, Schar khẳng định trải qua "những ngày đáng sợ nhất cuộc đời" khi trực tiếp chứng kiến tình hình căng thẳng. Anh cho biết mình có mặt ở đó để phục hồi chấn thương và rất may tìm được cách trở về nhà an toàn. Trung vệ này cũng bày tỏ hy vọng sự hỗ trợ sẽ sớm đến với những người đang chịu ảnh hưởng bởi bạo lực.

Bài đăng đi kèm hình ảnh chụp trong một hầm trú ẩn, với nhiều tấm nệm trải trên sàn. Theo truyền thông quốc tế, hàng nghìn chuyến bay bị hủy cuối tuần qua khi nhiều sân bay lớn trong khu vực tạm thời đóng cửa, khiến không ít hành khách mắc kẹt. Hoạt động hàng không chỉ dần nối lại trong 48 giờ gần đây.

Hiện Schar vẫn đang trong quá trình điều trị và dự kiến chưa thể trở lại thi đấu trước tháng 4. Tương lai của anh tại Newcastle cũng chưa rõ ràng khi hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6, giữa lúc một số CLB Bundesliga được cho là đang theo dõi sát tình hình.

Trải nghiệm ngoài sân cỏ lần này chắc chắn là ký ức không mong muốn với trung vệ kỳ cựu. Cầu thủ người Thụy Sĩ vừa phải chiến đấu với chấn thương, vừa đối mặt nỗi lo thực sự giữa tâm điểm bất ổn.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn