Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An

Theo đó, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An (gọi tắt Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An) là cơ sở giáo dục phổ thông loại hình công lập trực thuộc Đại học Nghệ An.

Trường được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và chịu sự quản lý chuyên môn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan khác có liên quan.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An sẽ tuyển sinh lớp 10

Từ năm 2026, trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) sẽ có thêm 1 trường công lập có tuyển sinh bậc THPT, ngoài các trường công lập khác là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, Thể thao Nghệ An.

Là trường công lập, theo quy định năm học 2025 – 2026, học sinh của trường được miễn học phí theo quy định chung. Tuy nhiên, trường có tổ chức dạy học các chương trình tăng cường, tổ chức bán trú dành cho học sinh ở 2 cấp học với mức học phí cho các chương trình tăng cường là trên dưới 1 triệu đồng (tùy theo chương trình và nội dung học).

Sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Nghệ An cũng đã dự kiến kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 với khoảng 3 lớp 120 học sinh. Tuy nhiên, phương án cụ thể đang phải chờ các văn bản cho phép theo quy định.

