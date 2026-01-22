Bộ GD&ĐT cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Bộ GD&ĐT cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp. Ảnh: Shutterstock.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đáng chú ý, bộ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, đồng thời không được phép dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ hội, lễ chùa khi phân công và không được tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, đồng thời không được sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Với các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, đồng thời giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn, đặc biệt trên không gian mạng.

Các nhà trường cũng cần tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, thuốc lá điện tử...

Trong thời gian này, các nhà trường cũng cần chủ động liên hệ, phối hợp với doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết, cùng với đó là lên kế hoạch tổ chức đón Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và tập trung sau Tết cho học sinh, sinh viên phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ.

"Các đơn vị cần quan tâm cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

