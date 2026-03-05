CHDC Congo: Số người thiệt mạng trong vụ sạt lở mỏ khoáng sản lên hơn 200 người

Công nhân khai thác mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4/3 thông báo, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại khu mỏ coltan ở miền Đông nước này hôm 3/3 đã lên hơn 200 người, trong đó có 70 trẻ em.

Các nhân chứng ban đầu cho hay có 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tuy nhiên, trong thông cáo mới nhất, Bộ Mỏ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết “con số tạm thời là hơn 200 người thiệt mạng, cùng nhiều người khác bị thương.”

Khu mỏ Rubaya nằm cách thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khoảng 70 km về phía Tây. Tỉnh Bắc Kivu hiện do lực lượng vũ trang M23 kiểm soát.

Việc cứu nạn hiện gặp nhiều khó khăn do khu vực này xa xôi, đồng thời hệ thống viễn thông kết nối thường xuyên bị gián đoạn.

Coltan là khoáng sản quan trọng được sử dụng để sản xuất linh kiện điện tử, trong đó có điện thoại di động và máy tính.

Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo lâu nay là điểm nóng xung đột vũ trang và khai thác khoáng sản trái phép./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn