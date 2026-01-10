Hơn 1,6 triệu người có công được nhận quà Tết Chủ tịch nước trước 31-1-2026

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà người có công tại tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: TTXVN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cho biết bộ vừa có hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố về tặng quà của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tặng quà chu đáo, kết hợp thăm hỏi

Mỗi người được nhận 1 suất quà Chủ tịch nước. Trường hợp một người thuộc 2 mức quà thì hưởng 1 suất quà ở mức cao nhất. Quà tặng của Chủ tịch nước dành cho đối tượng chính sách là tiền.

Bộ Nội vụ lưu ý việc tặng quà cho người có công phải chu đáo, kết hợp thăm hỏi, động viên của cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn, nêu bật ý nghĩa, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan của địa phương tuyên truyền, tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày 31-1-2026, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước ở các địa phương do ngân sách đảm bảo theo dự toán chi ngân sách 2026, còn kinh phí tặng quà cho đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn.

Quà tặng của Chủ tịch nước có hai mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Dự kiến hơn 1,6 triệu người thụ hưởng, với kinh phí trên 500 tỉ đồng.

Các mức quà tặng của Chủ tịch nước

Mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Mức quà này cũng dành tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Ngoài ra mức quà 600.000 đồng áp dụng cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công giúp đỡ cách mạng đang nhận trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng hưởng mức quà cao nhất 600.000 đồng nêu trên.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

Những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (với liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được dành tặng mức quà 300.000 đồng.

Người nhận quà 300.000 đồng còn có người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống và người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày, có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Theo Bộ Nội vụ, trong 78 năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021, cải thiện đáng kể đời sống người có công.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ