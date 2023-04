CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, Chủ tịch Văn Trần Hoàn thất hứa

Pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trước trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng ở vòng 6 V-League. Khoảng 30 phút trước giờ bóng lăn, khi 2 đội khởi động, các cổ động viên ở khu vực khán đài đội khách đốt pháo sáng. Lực lượng an ninh nhanh chóng dập tắt.

Trước đó, bên ngoài sân vận động, các cổ động viên đội khách cũng đốt nhiều pháo sáng. Ban tổ chức bố trí kiểm soát an ninh ở các lối vào sân nhưng vẫn để các cổ động viên quá khích mang pháo sáng vào trong.

Your browser does not support the video tag.

Pháo sáng xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Ngày 12/4, CLB Hải Phòng gửi công văn đề nghị Hà Nội FC tài trợ 20 vé khán đài VIP, 80 vé khán đài A cho nhà tài trợ đội bóng đất Cảng và 1.000 vé cho hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng vào sân cổ vũ.

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức, cổ vũ văn minh, không đốt pháo sáng. Dù vậy, công văn của đội bóng đất cảng không nêu rõ biện pháp đảm bảo pháo sáng không xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu. Tuy nhiên, ngay từ khi cầu thủ hai bên khởi động, pháo sáng đã xuất hiện.

Pháo sáng sân Hàng Đẫy trước khi trận đấu bắt đầu.

Bên ngoài sân, các hàng rào an ninh, chốt kiểm soát bằng cửa từ được thiết lập nhưng cũng không thể kiểm soát hoàn toàn.

Quả pháo sáng được dập tắt khá nhanh.

Pháo sáng xuất hiện bên ngoài sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội nộp phạt 360 triệu đồng trong 5 năm qua vì pháo sáng.

Những quả pháo sáng khiến người đi đường giật mình.

Trận đấu chưa bắt đầu nhưng lực lượng an ninh đã rất vất vả.

Tác giả: GIANG NGUYỄN

Nguồn tin: vtc.vn