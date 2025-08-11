Chuyến bay nhiều nụ cười và hạnh phúc của Phan Văn Đức

Nụ cười của Phan Văn Đức, người sáng lập Đăng Phúc khi trao qua cho các em nhỏ

Phan Văn Đức cùng các đồng đội tại CAHN đã đăng quang Siêu cúp Quốc gia sau chiến thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định. Không kịp nghỉ ngơi, anh lập tức trở về Hà Nội trong đêm và sáng hôm sau bay vào TP.HCM để tham dự ngày hội bóng đá mùa hè dành cho các cầu thủ nhí.

Nắng Sài Gòn tháng 8 gay gắt, nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức của gần 1000 cầu thủ nhí cùng gia đình. Những trận chung kết sôi động, những pha bóng đẹp, những “siêu phẩm” bất ngờ liên tiếp xuất hiện, khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo cũng hóa thành niềm tự hào. Cha mẹ đội nắng ngồi sân, dù rất lo lắng cho “cục cưng”, cũng không giấu được niềm vui khi thấy con mình cháy hết mình trên sân cỏ.

Rồi trận đấu kết thúc, sân bóng lắng lại. Đúng lúc ấy, “Đức cọt” xuất hiện. Hàng trăm cậu bé ùa đến như bầy ong vỡ tổ. Những bàn tay nhỏ chìa ra để xin chữ ký, những chiếc điện thoại vội vã được mở ra để chụp hình cùng thần tượng. Không chỉ các em, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc bên “idol” mà trước đây họ chỉ thấy qua báo chí, qua màn ảnh nhỏ... Những nụ cười giòn tan, những ánh mắt lấp lánh khi được thần tượng xoa đầu, bắt tay… tất cả khiến trái tim của những người yêu bóng đá… tan chảy.

Niềm vui chơi bóng của các cầu thủ nhí

Bóng đá thật diệu kỳ. Nó xoá nhoà mọi khoảng cách, kết nối con người bằng niềm đam mê thuần khiết. Chiều 10/8 ấy, không chỉ có những chiếc cúp, tấm huy chương lấp lánh, mà còn có những vòng tay lớn dang rộng. Phan Văn Đức cùng các Mạnh Thường Quân đã trực tiếp trao quà cho các cầu thủ nhí có hoàn cảnh khó khăn.

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Phúc, người sáng lập và tổ chức Festival bóng đá mùa hè 2025 chia sẻ: Trung tâm bóng đá của anh hiện có gần 1000 học viên, trải rộng khắp 15 cơ sở. Trong số đó, có nhiều em không đủ điều kiện để theo đuổi đam mê. “Có bạn bán vé số, có bạn phụ mẹ bán trái cây, có bạn nghỉ học từ sớm để làm việc phụ giúp gia đình… Thấy các em cùng trang lứa được đá bóng mà mình thì đứng ngoài, cảm giác vừa thương vừa xót. Mấy năm nay, trung tâm luôn mở rộng vòng tay, tài trợ miễn phí cho các em. Ngoài rèn sức khỏe, tôi mong các em trưởng thành với một nhân cách tốt, tránh xa điều tiêu cực”, cựu cầu thủ HAGL nói.

Là khách mời đặc biệt, Phan Văn Đức không giấu được niềm vui khi trở thành Đại sứ lan tỏa năng lượng tích cực của Festival. “Ban đầu, khi thầy Đăng Phúc mời, tôi đắn đo vì sợ bận thi đấu mà lỡ hẹn với các em thì áy náy lắm. Nhưng khi nghe về ý nghĩa của ngày hội, tôi nhận lời ngay. Cuộc đời cầu thủ mang lại cho tôi nhiều niềm vui, nhưng trải nghiệm chơi bóng, trò chuyện với những bạn nhỏ đam mê bóng đá, nhất là các em ít có cơ hội, thực sự vô cùng đặc biệt. Tôi đã có. một buổi chiều đáng nhớ. Tôi trở về Hà Nội và mang theo những hạnh phúc không thể đo đếm”, Đức xúc động chia sẻ.

Chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại ngược ra chỉ trong vòng hơn một ngày tưởng như mệt mỏi, nhưng với Phan Văn Đức, đó là hành trình của nụ cười, niềm tin và tình yêu bóng đá. Nó không chỉ là những cái bắt tay hay chữ ký, mà là một sợi dây kết nối vô hình, truyền cảm hứng cho những cậu bé đam mê với trái bóng.

Bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là câu chuyện của thắng hay thua. Đó còn là nơi những đứa trẻ học cách sẻ chia, biết yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và mạnh mẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Và với những người như Phan Văn Đức hay người sáng lập Nguyễn Đăng Phúc, họ xứng đáng được trân trọng, bởi đã dùng bóng đá để kết nối, để lan tỏa những yêu thương chân thành.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn