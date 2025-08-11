ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng lớn sau chức vô địch Đông Nam Á

Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành chức vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) 2025.

Đây là chiến thắng lịch sử của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam khi lần đầu tiên các cô gái Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ ở đẳng cấp cao nhất khu vực để bước lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League).

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, đăng quang ngôi vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á (SEA V.League) 2025. (Ảnh: AVC)

Với thành tích ấn tượng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhận nhiều khoản thưởng nóng. Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trao 300 triệu đồng, UBND tỉnh Ninh Bình thưởng 200 triệu đồng, cùng sự đóng góp từ các mạnh thường quân khác nâng tổng mức thưởng lên đến 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền được UBND tỉnh Ninh Bình thưởng 50 triệu đồng cho màn trình diễn ấn tượng, đồng thời giành hai danh hiệu cá nhân: “Đối chuyền xuất sắc nhất” và “Vận động viên xuất sắc toàn diện”.

Phát biểu sau khi cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có màn lội ngược dòng kinh điển trước Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Qua nhiều lần đối đầu với Thái Lan và chịu thất bại, tôi xem trận đấu này như cơ hội cuối cùng, một bài kiểm tra quan trọng để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games”.

“Ban huấn luyện và các vận động viên đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Những trận đấu như thế này là cơ hội để thử nghiệm các phương án, đồng thời giúp các vận động viên rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói thêm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn