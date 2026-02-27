Bánh xèo Bảy Núi

Không biết món bánh xèo có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ rất lâu đã là món ăn quen thuộc với mỗi người. Tên bánh xèo cũng được hiểu dân dã, mỗi khi đổ bột chiên bánh âm thanh “xèo… xèo…”. Chị Lê Thị Xuân Mai, ngụ xã Châu Phú nói: “Tùy vào sở thích, khẩu vị của người ăn và nguyên liệu sẵn có mà nhân bánh xèo được phối hợp, biến tấu nhiều loại, như củ hủ dừa, đậu xanh, củ sắn, giá, măng tươi, bông điên điển, thịt heo, tôm, thịt vịt, thịt gà, ốc gạo, tép đồng, tàu hủ, nấm...”. Mỗi sự kết hợp sẽ cho một hương vị riêng, tạo nên sự phong phú và đa dạng của món bánh xèo. Bánh xèo miền Tây được đổ thật to, tròn, nhân bánh phong phú, nguyên liệu hấp dẫn, thể hiện tính phóng khoáng, hào sảng, mang đậm hương vị nghĩa tình của người dân miền Tây.

Bánh xèo ăn kèm rau rừng Bảy Núi. Ảnh: THANH THANH

Vùng Bảy Núi có thổ nhưỡng tốt, khí hậu trong lành, mát mẻ, thảm thực vật phong phú. Với đặc điểm đó, Bảy Núi có cây cối bốn mùa xanh tươi trở thành kho thuốc đa dạng, tốt cho sức khỏe. Đến vùng Bảy Núi, du khách thưởng thức món bánh xèo miền Tây ăn cùng rất nhiều loại rau rừng. Rất dễ bắt gặp các quán bánh xèo rau rừng, mỗi quán chuẩn bị hơn 20 loại rau rừng vừa hái còn tươi rói ở vùng Bảy Núi.

Có nhiều cái tên rau rừng mà không hề quen thuộc với dân thị thành như ngành ngạnh, bứa, chòi mòi, trâm ổi, cơm nguội, xá xị, lá lốt, hoàn ngọc, đinh lăng, lá sung, cát lồi, tàu bay, kim thất, sao nhái, tía tô rừng, càng cua, đọt xoài, đọt cóc, đọt bơ, bằng lăng, lá lụa… Mỗi loại rau có vị đặc trưng riêng, điển hình như lá mỏ két, lá bứa, đọt cóc có vị chua nhẹ. Đọt xoài, lá chòi mòi, lá lụa có vị chua chát giúp kích thích vị giác. Xá xị có mùi thơm đặc trưng. Lá sung có vị chát. Lá đinh lăng có vị the nồng… Đó là chưa kể hàng chục loại rau thơm và cải lá các loại. Khi kết hợp cùng nhau mang hương vị đặc trưng, thơm ngon cho món bánh xèo miền Tây.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy - du khách đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết: “Lần đầu thưởng thức bánh xèo ở vùng Bảy Núi, tôi ấn tượng và rất thích khi được ăn kèm với nhiều loại rau rừng. Có nhiều loại rau rừng mà tôi không biết tên và chưa từng ăn. Ăn bánh xèo với rau rừng Bảy Núi rất ngon mà không sợ ngán”.

Gói đủ loại rau rừng với bánh xèo, chấm nước mắm chua ngọt đưa vào miệng cắn một miếng, vừa nghe thấy tiếng rộp rộp giòn tan của vỏ bánh xèo vừa cảm nhận vị ngọt của nhân bánh, vị thơm béo của nước cốt dừa, vị chan chát của các loại rau, cay mặn của nước chấm đầy đủ sắc, hương, vị cùng hòa quyện vào nhau… ngon không thể tả. Đây là điều khiến món bánh xèo ở Bảy Núi khác với những vùng khác. Chị Võ Thị Ngọc Sương - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng có vài lần về Châu Đốc và đều dành thời gian đi Bảy Núi thưởng thức bánh xèo ăn kèm với rất nhiều loại rau rừng được hái tự nhiên trên núi”.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: baoangiang.com.vn