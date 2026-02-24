Dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng gây tranh cãi ở Phú Quốc, chính quyền vào cuộc

Du khách đăng tải phản ánh lên cộng đồng Phú Quốc dĩa tôm sú hấp 6 con có giá 300.000 đồng ở quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc) - Ảnh: Cộng đồng Phú Quốc

Sáng 24-2, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết liên quan đến vụ việc trên, UBND đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu có trường hợp vi phạm trong việc buôn bán, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến du khách.

Qua xác minh, đại diện chủ quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc) nói quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to ngoài thị trường có giá cao dịp Tết nên việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp.

Địa phương cũng đã nhắc nhở chủ quán Cơm Niêu 66 bán đồ ăn phải công khai giá rõ ràng, đồ ăn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, tránh gây hiểu lầm cho du khách.

Trước đó, một du khách đăng tải thông tin trên cộng đồng Phú Quốc có nội dung và kèm hình ảnh phiếu tạm tính tiền: "Sau 4 năm nhà em quay lại Phú Quốc vẫn rất giật mình với dĩa tôm 300k rất tanh, chất lượng đồ ăn không tương xứng với giá tiền". Sự việc này đã thu hút nhiều người bình luận.

Phú Quốc đang là điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Trong 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết), hòn đảo xinh đẹp này đón khoảng 366.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 92.000 lượt; phòng lưu trú đạt chuẩn 4-5 sao đều được du khách đặt kín.

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ