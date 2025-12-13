Bất ngờ với "Ông già Noel lớn nhất thế giới", cao 21m

Những ngày tháng 12/2025, không khí Giáng sinh rộn ràng khắp vùng đô thị Águeda của Bồ Đào Nha. Đây cũng là nơi đặt bức tượng Ông già Noel lớn nhất thế giới, theo xác nhận kỷ lục của Guinnes.

Ông già Noel lớn nhất thế giới có chiều cao hơn 21m. Ảnh: AnaMarques/Shutterstock.

The Portugal News đưa tin công trình độ sộ cao 21,08m tương đương một tòa nhà 7 tầng, nằm nổi bật giữa quảng trường Largo 1º de Maio, hứa hẹn sẽ một lần nữa làm say đắm hàng nghìn du khách trong mùa Giáng sinh này.

Được xây dựng vào năm 2015, tác phẩm khổng lồ đã được Sách kỷ lục Guinness công nhận là "Ông già Noel lớn nhất thế giới". Công trình được tạo thành từ hơn 250.000 đèn LED, với khoản đầu tư khoảng 49.000 euro (hơn 57.000 USD) được hỗ trợ bởi Hội đồng thành phố Águeda.

Kể từ đó, nó đã trở thành nơi được chụp ảnh nhiều nhất trong Lễ Giáng sinh ở Águeda và là biểu tượng không thể bỏ qua khi du khách đến thành phố này.

Nhưng thành phố không chỉ dừng lại ở ông già Noel khổng lồ. Tại Văn phòng Du lịch Águeda, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng ông già Noel nhỏ nhất thế giới, một tác phẩm điêu khắc nano do nghệ sĩ người Anh Willard Wigan tạo ra - một tác phẩm chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi.

Ông già Noel có nguồn gốc từ Thánh Nicholas, một giám mục Hy Lạp sống ở thế kỷ thứ 4, nổi tiếng nhân hậu và tặng quà cho người nghèo. Hình ảnh Ông già Noel (Santa Claus) hiện đại với bộ đồ đỏ, râu trắng, xe tuần lộc, và sống ở Bắc Cực được định hình bởi văn học và họa sĩ Thomas Nast vào thế kỷ 19, trở thành biểu tượng của niềm vui và sẻ chia trong mùa Giáng Sinh.

Ảnh hưởng từ thần thoại Bắc Âu và nhân vật Odin. Odin cưỡi ngựa tám chân Sleipnir, đi phát quà cho trẻ em trong mùa đông, là yếu tố tạo nên liên tưởng ban đầu về một nhân vật già nua cưỡi phương tiện kỳ diệu.

Santa Claus trong cộng đồng di dân Hà Lan ở Mỹ. Tên gọi "Sinterklaas" được người Hà Lan mang đến New York thế kỷ 17, về sau được người Mỹ bản địa hóa thành Santa Claus quen thuộc.

Sự lan tỏa toàn cầu nhờ quảng cáo và truyền thông đại chúng. Thế kỷ 20 với điện ảnh, radio, truyện tranh và quảng cáo đã đưa ông già Noel trở thành nhân vật đại chúng xuất hiện khắp thế giới.

Santa Claus trong văn hóa mỗi quốc gia. Dù giữ hình tượng chung, Santa được biến thể thành nhiều phiên bản địa phương như Père Noël ở Pháp hay Ded Moroz ở Nga.

Ý nghĩa đương đại của ông già Noel. Ngày nay, Santa không chỉ là biểu tượng lễ hội mà còn đại diện cho tinh thần sẻ chia, mong ước hòa bình và niềm vui của cộng đồng toàn cầu.

Tác giả: H.Giang (theo znews, kienthuc)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn