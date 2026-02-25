Gợi ý 5 điểm du xuân tâm linh miền Nam không nên bỏ lỡ đầu năm

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu du xuân tâm linh tại miền Nam lại tăng cao. Không chỉ đơn thuần là chuyến đi lễ cầu may, hành trình đầu năm còn là dịp để nhiều gia đình sum vầy, du ngoạn và khởi đầu năm mới bằng sự an tâm.

Du xuân phương Nam mang màu sắc rất riêng, không quá nặng nghi lễ nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng. Những chuyến hành hương thường kết hợp tham quan, thưởng ngoạn và trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo nên hành trình vừa tâm linh vừa thư giãn.

Đông đảo khách thập phương đến chiêm bái núi Bà Đen trong dịp lễ hội. Ảnh Quỳnh Hoa

Do lượng người đổ về các điểm tâm linh đầu năm khá đông, việc chuẩn bị kỹ sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn. Du khách nên chọn thời điểm phù hợp, tránh giờ cao điểm để hạn chế chen lấn, đặc biệt khi đi cùng người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Trang phục khi đến chùa, miếu cần lịch sự, kín đáo, thể hiện sự tôn trọng không gian tín ngưỡng. Việc dâng lễ nên xuất phát từ lòng thành, giản dị, tránh phô trương hoặc chạy theo tâm lý cầu tài lộc.

Ngoài ra, du khách cần giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác, không chen lấn. Với những điểm đến vùng núi hoặc địa hình phức tạp, nên chuẩn bị giày dép phù hợp, theo dõi thời tiết và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Núi Bà Đen (Tây Ninh) điểm hẹn hành hương lớn nhất Nam Bộ

Nhắc đến du xuân miền Nam, Núi Bà Đen luôn là cái tên nổi bật. Hành trình viếng chùa Bà trên đỉnh núi từ lâu đã trở thành truyền thống đầu năm của nhiều gia đình.

Sự phát triển của hệ thống cáp treo hiện đại giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, mở rộng cơ hội cho đông đảo du khách tham gia hành hương. Với nhiều người, chuyến đi mang theo ước nguyện về bình an, tài lộc và một năm hanh thông.

Chùa Bà Thiên Hậu (TP HCM) nét linh thiêng giữa lòng đô thị

Giữa khu Chợ Lớn sôi động, chùa Bà Thiên Hậu vẫn giữ được vẻ cổ kính và trang nghiêm. Đây là điểm đến quen thuộc của người dân TP HCM mỗi dịp đầu xuân, đặc biệt với cộng đồng người Hoa.

Ảnh Traveloka

Không gian chùa luôn nghi ngút khói hương, tạo nên cảm giác linh thiêng giữa nhịp sống đô thị hiện đại. Người dân thường đến cầu bình an, công việc thuận lợi và gia đạo êm ấm.

Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) điểm hành hương nổi tiếng miền Tây

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một trong những điểm hành hương đông đúc bậc nhất miền Tây Nam Bộ. Dịp đầu năm, dòng người đổ về đây tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng vẫn đậm sắc tín ngưỡng dân gian.

Ảnh Traveloka

Nhiều du khách kết hợp hành hương với khám phá An Giang, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm văn hóa miền sông nước, khiến chuyến đi thêm phong phú.

Chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang) giao thoa kiến trúc Á – Âu

Chùa Vĩnh Tràng gây ấn tượng với kiến trúc pha trộn hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng nhiều mảng xanh khiến nơi đây trở thành điểm vãn cảnh đầu năm được yêu thích.

Ảnh Henry Dương

Ngôi chùa không chỉ mang ý nghĩa cầu an mà còn là điểm tham quan văn hóa nổi bật của miền Tây.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) khoảng lặng đầu xuân

Nếu muốn tìm một không gian tĩnh tại hơn, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là lựa chọn phù hợp. Là một trong những thiền viện lớn của miền Tây, nơi đây mang vẻ trang nghiêm nhưng gần gũi.

Ảnh Traveloka

Không gian rộng mở, kiến trúc thuần Việt và cảnh quan hài hòa giúp du khách tìm lại sự an nhiên trong những ngày đầu năm.

Du xuân tâm linh miền Nam không chỉ là hành trình cầu may, mà còn là cách người ta bắt đầu năm mới bằng sự lạc quan và bình yên. Sự hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, đời sống cộng đồng và du lịch trải nghiệm đã tạo nên nét riêng khó trộn lẫn.

Có lẽ vì thế, mỗi chuyến du xuân đầu năm không chỉ là hành trình đi xa, mà còn là hành trình trở về trở về với gia đình, với niềm tin và với những hy vọng mới cho một năm an lành phía trước.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn