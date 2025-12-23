11 giờ đêm: Trung tâm thành phố biến thành "studio chụp ảnh", giới trẻ mang cả ekip để check-in Noel

Cận Giáng sinh, nhiều người bắt đầu đổ ra đường nhiều hơn để tận hưởng không khí trước thềm lễ lớn. Tại TP.HCM, khu vực Nhà thờ Đức Bà tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt vào các buổi tối cuối tuần.

Nhà thờ Đức Bà đông đúc người qua lại vào dịp cuối tuần

Ghi nhận vào hai buổi tối cuối tuần, khi phố xá lên đèn, các tuyến đường xung quanh Nhà thờ Đức Bà như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Du rơi vào tình trạng đông đúc, xe cộ di chuyển chậm. Nhiều người cho biết họ phải nhích từng chút một mới có thể qua được đoạn đường này do lượng xe và người đổ về khu vực trung tâm tăng cao. Đặc biệt lúc tối muộn, khu vực này vẫn chưa hạ nhiệt mà vẫn còn rất nhiều nhóm bạn trẻ đến chụp ảnh.

Nhiều bạn trẻ check-in tại Nhà thờ Đức Bà lúc 11 giờ đêm

Không chỉ là điểm đến quen thuộc mỗi mùa Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà năm nay còn thu hút lượng người lớn hơn nhờ xu hướng chụp ảnh đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh check-in, tạo dáng trước không gian cổ kính của nhà thờ nhanh chóng lan tỏa, khiến nơi đây trở thành địa điểm được săn đón trong những ngày cận lễ.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà cũng trở nên sáng hơn khi hệ thống đèn LED được tăng gấp đôi so với năm ngoái với 1000 bóng đèn LED. Ánh sáng vàng ấm phủ lên mặt tiền công trình và khu vực xung quanh tạo nên khung cảnh nổi bật khi đêm xuống, càng làm tăng sức hút cho địa điểm này. Công viên ngay phía trước nhà thờ trở thành nơi tụ tập của nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và các cặp đôi đến dạo mát, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà treo đèn LED nhiều hơn năm ngoái

Xung quanh khu vực nhà thờ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ chụp ảnh. Chỉ cách vài bước chân lại thấy một nhóm người đang tạo dáng, thay phiên nhau ghi lại khoảnh khắc, tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và rộn ràng. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ thường chọn ra trung tâm vào cuối tuần để gặp gỡ bạn bè, hẹn hò và cảm nhận không khí Giáng sinh đang đến gần, đồng thời bày tỏ sự yêu thích trước sự tấp nập và sôi động của khu vực này.

Không ít người đã đón Giáng sinh tại TP.HCM nhiều năm cũng phải công nhận rằng năm nay lượng người tập trung về Nhà thờ Đức Bà đông hơn hẳn so với năm ngoái. Dự kiến, tình trạng đông đúc và nhộn nhịp này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, khi Giáng sinh đang đến rất gần.

Tác giả: Hy Chu - Ảnh: Anh Thơ, Hy Chu

Nguồn tin: Phụ nữ Mới