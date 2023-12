Cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan hỗn chiến kinh hoàng trên sân

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Buriram United (Thái Lan) với Chiết Giang (Trung Quốc), vào tối ngày 29/11, ở lượt trận thứ 5 bảng H của AFC Champions League 2023-2024.

Cụ thể, sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, đội chủ nhà Chiết Giang đã đánh bại Buriram United với tỉ số 3-2. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cuộc xô xát nảy lửa giữa hai bên đã nổ ra.

Cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện hai đội đã lao vào đánh nhau, tạo nên quan cảnh hết sức hỗn loạn. Sau khoảng một phút, những thành viên còn giữ bình tĩnh cùng lực lượng lớn an ninh mới tách được thành viên hai đội ra xa. Trên khán đài.

Màn hỗn chiến giữa hai đội bóng sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các tờ báo lớn ở châu Á cũng đưa tin về vụ việc. Tờ Sina Sports (Trung Quốc) giật tít: "Màn trình diễn võ thuật của cầu thủ hai đội Chiết Giang và Buriram United sau trận đấu".

Theo tờ Siam Sport của Thái Lan, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chắc chắn sẽ điều tra sự việc và ra án phạt nặng cho hai đội. Trong đó, CLB Trung Quốc có thể phải thi đấu sân trung lập khi dự giải châu Á.

Chiến thắng có được giúp Chiết Giang có cùng sáu điểm như Buriram sau năm lượt đấu. Trong khi đó, hai đội xếp trên là Ventforet Kofu và Melbourne City đang có tám điểm. Ở lượt cuối ngày 12/12, Chiết Giang sẽ làm khách trước Melbourne, còn Buriram tiếp Ventforet Kofu trên sân nhà.

Đây là lần thứ hai trong năm bóng đá Thái Lan liên quan đến một vụ hỗn chiến ở cấp độ quốc tế. Trước đó, Thái Lan hỗn chiến với Indonesia ở chung kết SEA Games 32 ngày 16/5.

