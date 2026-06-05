Cầu thủ Iraq ghi siêu phẩm trước Tây Ban Nha

Iraq cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 nhờ siêu phẩm của Merchas Doski.

Trước giờ bóng lăn, ít người tin Iraq có thể gây khó khăn cho Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, "La Roja" vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại các CLB hàng đầu châu Âu.

Nhưng trên sân Municipal de Riazor (Tây Ban Nha), Iraq đã viết nên câu chuyện khác. Đại diện Tây Á cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 5/6, mang về kết quả có thể xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Iraq trong những năm gần đây.

Người hùng của đội bóng áo trắng là Merchas Doski. Phút 27, hậu vệ thuộc biên chế FC Viktoria Plzeň khiến cả sân vận động bùng nổ bằng một khoảnh khắc xuất thần. Sau khi cướp bóng ngay bên phần sân Tây Ban Nha, Doski dẫn thêm vài nhịp trước khi tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 20 m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Thủ môn Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trước siêu phẩm này. Theo FlashScore, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ pha ra chân của cầu thủ Iraq chỉ ở mức 0.02, tức tỷ lệ thành bàn cực thấp. Bàn thắng của Doski giúp Iraq gỡ hòa 1-1 sau khi Ferran Torres mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước đó.

Theo đánh giá của AS, Tây Ban Nha sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt ít kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm giá trị của kết quả mà Iraq giành được. Đội bóng Tây Á thi đấu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những thời cơ hiếm hoi tạo ra trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, trận hòa này mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với Iraq. Việc đứng vững trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới là lời khẳng định rằng bóng đá Iraq vẫn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ khi bị đánh giá thấp hơn.

Còn với Doski, cú sút làm tung lưới Tây Ban Nha chắc chắn sẽ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của hậu vệ 26 tuổi.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn