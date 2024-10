Your browser does not support the video tag.

Màn ẩu đả giữa cầu thủ trẻ của Argentina và Ecuador. (Nguồn: TottoFotografo)

Trận giao hữu bóng đá U15 giữa đội tuyển Argentina và chủ nhà Ecuador đã kết thúc bằng một màn ẩu đả kinh hoàng. Sự việc xảy ra trên sân George Capwell, khiến dư luận bóng đá thế giới vô cùng bất ngờ và phẫn nộ.

Trong một diễn biến đầy kịch tính, U15 Ecuador đã giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ nhờ bàn thắng đẹp mắt của cầu thủ trẻ Justin Lerma. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi những gì xảy ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Cầu thủ Argentina và Ecuador lao vào đánh nhau như phim hành động.

Căng thẳng đã bùng phát giữa các cầu thủ. Bất chấp nỗ lực can thiệp từ ban huấn luyện hai đội, tình hình không được xoa dịu. Ban đầu, một cầu thủ U15 Argentina bị tát mạnh vào mặt và ngã xuống sân. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ Ecuador, nhưng sự việc nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mọi chuyện trở nên hỗn loạn, khi các cầu thủ trẻ hai bên lao vào nhau trong một cuộc rượt đuổi, với nhiều hành động bạo lực tưởng chừng chỉ có trong phim hành động. Cuối cùng, lực lượng an ninh buộc phải can thiệp để ngăn chặn cuộc ẩu đả. Sau vài phút hỗn loạn, sự cố mới được kiểm soát và tình hình dần lắng xuống.

Sự việc trên đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng bóng đá. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước hành vi bạo lực của các cầu thủ trẻ và đặt câu hỏi về công tác quản lý và đào tạo của các đội bóng.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn