Cầu thủ đánh nhau ở giải hạng Nhất, cảnh sát cơ động phải can thiệp

Trận đấu thuộc vòng 8 Giải Hạng Nhất Quốc Gia - 2023/2024 giữa CLB Đồng Nai và Phú Thọ có 3 thẻ đỏ. Đây là những án phạt dành cho cầu thủ 2 đội sau màn xô xát diễn ra trong thời gian bù giờ.

Ẩu đả xảy ra ở trận đấu giải hạng Nhất giữa Đồng Nai và Phú Thọ. (Ảnh: VPF).

Từ pha va chạm ở sát biên, cầu thủ Phú Thọ và Đồng Nai không giữ được bình tĩnh. Các thành viên quá khích của 2 đội tranh cãi và ẩu đả. Trọng tài rút 3 chiếc thẻ đỏ dành cho Đinh Thế Thuận (CLB Đồng Nai), Đinh Công Hiếu (CLB Phú Thọ), Trương Đức Mạnh (CLB Phú Thọ, 2 thẻ vàng).

Ngay lập tức, ban huấn luyện hai đội vào can ngăn. Nhận thấy tình hình đi quá xa, lực lượng cảnh sát cơ động vào sân. Hơn 10 thành viên làm công tác an ninh an toàn trận đấu thực hiện nhiệm vụ để vãn hồi trật tự.

Ở trận này, CLB Đồng Nai giành chiến thắng 3-0 nhờ cú đúp của Cao Hoàng Tú và bàn thắng của Nguyễn Văn Sơn, trong đó có 2 bàn thắng được ghi trong quãng thời gian bù giờ cuối cùng.

Tác giả: Văn Hải

Nguồn tin: vov.vn