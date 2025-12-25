Cảnh tượng tại Hàng Mã tối qua: Người đi đường bật cười khi chứng kiến điều không ngờ vào đêm Noel

Hàng Mã từ lâu đã là một trong những con phố lung linh nhất mỗi dịp Noel về. Những ngày cuối tháng 11 và tháng 12, nơi đây khoác lên mình chiếc áo rực rỡ với ánh đèn lấp lánh, sắc xanh - đỏ quen thuộc, cây thông Noel đủ kích cỡ, ông già Noel, tuần lộc, vòng nguyệt quế… tạo nên một không gian lễ hội khiến người đi đường chỉ cần lướt qua cũng cảm thấy lòng dịu lại.

Và đúng vào tối nay, 24/12 - đêm Noel, Hàng Mã vẫn giữ nguyên vẻ rực rỡ ấy. Không quá đông đúc như những năm cao điểm, nhưng dòng người qua lại vẫn đều, đủ để cảm nhận rõ không khí Giáng sinh ấm áp. Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ, các bạn trẻ thong thả dạo phố, dừng lại chọn vài món đồ trang trí hay tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Thế nhưng, giữa khung cảnh Noel kéo dài từ đầu đến cuối phố, một chi tiết bất ngờ lại khiến không ít người phải… đứng khựng lại.

Khung cảnh Noel tại Hàng Mã vào đúng đêm 24/12

Một số bạn trẻ vui vẻ chụp ảnh "sống ảo"

Thế nhưng xen giữa những cửa hàng bán đồ Noel lại là...

Xen lẫn giữa cây thông xanh, tuần lộc trắng và dây đèn vàng ấm áp, một số cửa hàng đã nhanh chóng "thay áo mới", chuyển sang bày bán đồ Tết.

Những quả cầu trang trí đỏ rực, dây treo chữ chúc năm mới, phong bao lì xì, đồ decor mang không khí xuân bắt đầu xuất hiện ngay cạnh các cửa hàng bán đồ Giáng sinh. Màu đỏ đặc trưng của Tết nổi bật hẳn lên giữa không gian Noel, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa thú vị.

Không ít người đi chơi Noel ngang qua Hàng Mã đã phải dừng lại chụp ảnh, quay video ghi lại khoảnh khắc "Noel chưa qua, Tết đã tới". Có người bật cười vì sự nhanh nhạy của các tiểu thương, có người trêu vui rằng chỉ cần đi hết một đoạn phố là đã "đi xuyên thời gian" từ Giáng sinh sang không khí năm mới.

Giữa đêm Noel se lạnh, Hàng Mã vì thế không chỉ mang sắc màu lễ hội quen thuộc, mà còn thêm vào một nét "độc lạ" rất riêng - nơi Giáng sinh và Tết vô tình gặp nhau trên cùng một con phố, khiến ai đi qua cũng khó quên.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn