Cận cảnh cơ ngơi 200m2 ngập sắc trắng của Phi Thanh Vân

Trước khi thông báo lấy chồng lần 3, Phi Thanh Vân tận hưởng cuộc sống viên mãn bên con trai trong căn hộ cao cấp tại TP HCM. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ của nữ diễn viên rộng 200m2, sử dụng gam màu trắng chủ đạo, làm tôn lên vẻ sang trọng. Ảnh: FBNV
Tại khu vực sảnh có thiết kế tủ đồ âm tường gọn gàng. Ảnh: FBNV
Phòng khách nổi bật với bộ sofa bọc vải họa tiết cổ điển. Ảnh: FBNV
Góc giải trí trung tâm được trang trí bằng vật phẩm phong thủy, tranh ảnh nghệ thuật...Ảnh: FBNV
Hành lang chạy dọc căn hộ thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Khu bếp hiện đại với hệ tủ trắng, có đầy đủ thiết bị gia dụng thông minh, phục vụ nhu cầu nội trợ hàng ngày. Ảnh: FBNV
Phòng ngủ gây ấn tượng với chiếc giường lớn mang phong cách hoàng gia. Ảnh: FBNV
Phòng thời trang với tủ đồ rộng và gương lớn. Ảnh: FBNV
Kệ sách có thiết kế khung tròn độc đáo. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn