Cận cảnh cơ ngơi 200m2 ngập sắc trắng của Phi Thanh Vân

Không gian sống của Phi Thanh Vân thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng sắc trắng chủ đạo.

Trước khi thông báo lấy chồng lần 3, Phi Thanh Vân tận hưởng cuộc sống viên mãn bên con trai trong căn hộ cao cấp tại TP HCM. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ của nữ diễn viên rộng 200m2, sử dụng gam màu trắng chủ đạo, làm tôn lên vẻ sang trọng. Ảnh: FBNV

Tại khu vực sảnh có thiết kế tủ đồ âm tường gọn gàng. Ảnh: FBNV

Phòng khách nổi bật với bộ sofa bọc vải họa tiết cổ điển. Ảnh: FBNV

Góc giải trí trung tâm được trang trí bằng vật phẩm phong thủy, tranh ảnh nghệ thuật...Ảnh: FBNV

Hành lang chạy dọc căn hộ thoáng đãng. Ảnh: FBNV

Khu bếp hiện đại với hệ tủ trắng, có đầy đủ thiết bị gia dụng thông minh, phục vụ nhu cầu nội trợ hàng ngày. Ảnh: FBNV

Phòng ngủ gây ấn tượng với chiếc giường lớn mang phong cách hoàng gia. Ảnh: FBNV

Phòng thời trang với tủ đồ rộng và gương lớn. Ảnh: FBNV

Kệ sách có thiết kế khung tròn độc đáo. Ảnh: FBNV

