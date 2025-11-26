Cận cảnh cơ ngơi 8000m2 của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Phạm Phương Thảo cho biết, ban đầu cô xây ngôi nhà để làm chốn nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng sau khi sống một thời gian, cô cảm thấy đây chính là nơi mình thuộc và những xô bồ nơi phố thị không còn phù hợp. Ảnh: FBNV