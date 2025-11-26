Cận cảnh cơ ngơi 8000m2 của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Năm 2023, ca sĩ Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 41, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Ngoài sự nghiệp rực rỡ, nhà vườn rộng 8.000m2 ở ngoại thành Hà Nội của Phạm Phương Thảo cũng khiến công chúng phải trầm trồ. Ảnh: Ngoisao
Tại cơ ngơi này, nữ ca sĩ xây dựng điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và các con đường. Tất cả được thiết kế nương theo địa hình đồi núi. Ảnh: Ngoisao
Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục, Phạm Phương Thảo trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Nữ ca sĩ giữ nguyên bãi đá tự nhiên, đổ thêm đất để trồng cây, tạo cảnh quan luôn xanh mướt. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Hòn non bộ trở thành điểm nhấn trong khuôn viên nhà vườn. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo
Điện thờ được hoàn thành trong 100 ngày, hướng nhìn ra dãy núi Ba Vì. Ảnh: Nguoiquansat
Để kết nối điện thờ và hòn non bộ với khu nhà nghỉ, NSND Phạm Phương Thảo cho đắp hàng trăm bậc thang bằng đá, được đào lên từ vườn trong quá trình cải tạo mặt bằng. Ảnh: Ngoisao
Chòi lục giác với tầm view tuyệt đẹp là nơi Phạm Phương Thảo ngồi hóng gió, thưởng trà. Ảnh: Ngoisao
Nữ NSND thu hoạch trái cây trong vườn. Ảnh: FBNV
Giọng ca sinh năm 1982 còn trồng hàng chục gốc hoa hồng, mẫu đơn, bách thủy tiên,... Ảnh: FBNV
Phạm Phương Thảo cho biết, ban đầu cô xây ngôi nhà để làm chốn nghỉ ngơi cuối tuần. Nhưng sau khi sống một thời gian, cô cảm thấy đây chính là nơi mình thuộc và những xô bồ nơi phố thị không còn phù hợp. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn