Cận cảnh cơ ngơi mới rộng thênh thang ở Mỹ của Hoa khôi Thu Hương

Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1979) đạt giải Hoa khôi Thể thao 1995, Á hậu Mrs World 2011, từng làm diễn viên, MC sau đó chuyển sang con đường kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet
Mới đây, Hoa khôi Thu Hương khoe ngôi nhà mới tậu tại Mỹ khiến nhiều người trầm trồ. Cơ ngơi rộng rãi với nhiều hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà rộng rãi, ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Khu vườn trải thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Trước đó, Hoa khôi Thu Hương tiết lộ việc mua nhà ở Bartlett (Mỹ). Ảnh: FBNV
Khuôn viên căn nhà mênh mông với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Ảnh: FBNV
Bên trong căn nhà thiết kế sang trọng với sàn gỗ, giường êm ái...Ảnh: FBNV
Không gian sống của Hoa khôi Thu Hương toát lên sự chăm chút tỉ mỉ từ nội thất đến màu sắc. Ảnh: FBNV
Từ phòng ngủ đến phòng khách đều gợi cảm giác ấm áp, gọn gàng. Ảnh: FBNV
Các phòng ngủ đều ngập tràn ánh sáng, đầy năng lượng. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn