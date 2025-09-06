Thời gian:
Cận cảnh cơ ngơi mới rộng thênh thang ở Mỹ của Hoa khôi Thu Hương

Hai căn nhà mới tại Mỹ của vợ chồng Hoa khôi Thu Hương vô cùng rộng rãi, ngập tràn sắc xanh của cây và thảm cỏ.

Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1979) đạt giải Hoa khôi Thể thao 1995, Á hậu Mrs World 2011, từng làm diễn viên, MC sau đó chuyển sang con đường kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet

Mới đây, Hoa khôi Thu Hương khoe ngôi nhà mới tậu tại Mỹ khiến nhiều người trầm trồ. Cơ ngơi rộng rãi với nhiều hoa và cây xanh. Ảnh: FBNV

Ngôi nhà rộng rãi, ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Ảnh: FBNV

Khu vườn trải thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoa khôi Thu Hương tiết lộ việc mua nhà ở Bartlett (Mỹ). Ảnh: FBNV

Khuôn viên căn nhà mênh mông với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Ảnh: FBNV

Bên trong căn nhà thiết kế sang trọng với sàn gỗ, giường êm ái...Ảnh: FBNV

Không gian sống của Hoa khôi Thu Hương toát lên sự chăm chút tỉ mỉ từ nội thất đến màu sắc. Ảnh: FBNV

Từ phòng ngủ đến phòng khách đều gợi cảm giác ấm áp, gọn gàng. Ảnh: FBNV

Các phòng ngủ đều ngập tràn ánh sáng, đầy năng lượng. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

