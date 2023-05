Cái chết của người phụ nữ mang bầu lộ án mạng từ sự nhỏ nhen

Tại hiện trường vụ án, công an phát hiện ra một vài vết thương trên cơ thể nạn nhân khá nông, nhiều khả năng để lại sau quá trình vật lộn. Thêm vào đó, có vài vết dép phụ nữ in trên đất. Từ những căn cứ này, bước đầu Công an tỉnh Quảng Bình đưa ra nhận định, nghi phạm có thể có nữ giới. Từ đây, những hướng điều tra đã được cụ thể hơn. Chồng chị N cho biết, vào chiều tối 22/10, anh này cùng vợ và vài nhân viên quán ngồi xem phim. Lúc đó, 1 nhân viên có mượn điện thoại của chị N để chơi game thì có một cuộc gọi với tên danh bạ là N.Y. Sau khi nghe, chị N đã ra khỏi quán và kể từ đó không quay về. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)