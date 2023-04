Ca sĩ Hòa Minzy: "Tôi sẽ không bắt con học ngày học đêm"

Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến nhiều người chú ý khi tâm sự về việc học của con trai. Giọng ca "Thị Mầu" cho biết, bé Bo vừa được cô giáo thông báo sẽ được nghỉ hè 2 tuần. Nữ ca sĩ cảm thấy thời gian nghỉ đó là quá ít với một cậu bé mới hơn 3 tuổi như Bo. Nữ ca sĩ khẳng định, sau này sẽ không ép con phải học ngày học đêm và tạo điều kiện cho nhóc tỳ được khám phá thế giới xung quanh.

Cụ thể Hòa Minzy tâm sự: "Tám chuyện xíu ạ. Mẹ Hoà được cô giáo báo lớp của Bo cuối tháng 5 nghỉ hè rồi qua giữa tháng 6 nhập học lại. Cậu bé mới 3,5 tuổi mà sao được nghỉ có hai tuần hè vậy nhỉ, hồi xưa mẹ được nghỉ nhiều lắm ấy Bo ạ, sướng cực. Mà độ tuổi này chắc gọi là giữ trẻ chứ chưa được gọi là đi học lắm, nên mẹ sẽ quyết định làm việc chăm chỉ tới khi Bo nghỉ hè".

Ca sĩ Hòa Minzy luôn đồng hành cùng bé Bo.

Người đẹp cho biết sẽ đưa bé Bo về quê ngoại mò cua bắt ốc và tận hưởng quãng thời gian như cô khi còn nhỏ: "Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ nhá. Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo thích luôn! Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được".

Nữ ca sĩ luôn cảm thấy may mắn vì bản thân có đủ khả năng và tự do để sắp xếp mọi việc để bên cạnh con: "Em thấy độ tuổi giữ trẻ tới tầm của Bo thì còn nhỏ quá, các bố mẹ lại đi làm kiếm tiền cả ngày không thể trông con nên đành gửi các cô mầm non chứ biết sao được. Còn nhìn sang tới cấp 1-2, giờ thấy các cháu học kiến thức nặng thật, cận hết cả. Mong là các con có thêm thời gian chơi hè cho thoải mái đầu óc".

Ở dưới phần bình luận, Đức Phúc đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của người chị thân thiết: "Cậu Phúc cũng nghỉ hè luôn, về mò cua với Bo và về Bắc Ninh học hát quan họ để vượt mặt mẹ Hoà nè". Bên cạnh đó, cách nuôi dạy con của Hòa Minzy đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả: "Em cùng suy nghĩ với chị nè. Có một người mẹ quá hiểu chuyện thì nhất Bo rồi ạ", "Mẹ Hoà tuyệt vời quá. Mong Bo hiểu và yêu thương mẹ", "Chuẩn luôn. Miễn con khoẻ , con vui là mẹ vui rồi"...

Bé Bo là con trai của Hoà Minzy và bạn trai cũ Minh Hải. Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải từng là cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2017 và công bố có con trai chung vào năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận chia tay. Quyết định này của cả hai khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Dù đã tan vỡ nhưng Hòa Minzy và bạn trai cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc cho con trai.

Sau khi quay trở lại cuộc sống độc thân, Hòa Minzy chỉ tập trung vào công việc song song chăm sóc bé Bo. Để có thêm thu nhập, cô không ngần ngại "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến và chăm chỉ biểu diễn ở nhiều sân khấu.

