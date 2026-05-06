Cá ch.ết hàng loạt trên sông Lam, lan nhanh từ Anh Sơn xuống Bạch Ngọc

Thiệt hại lớn tại vùng thượng nguồn

Sáng 4/5, người dân các thôn Kim Nhan 1, Thạch Sơn 3, Đức Sơn 9 (xã Anh Sơn) phát hiện cá nuôi lồng bè chết bất thường, nổi dày đặc trên mặt nước. Không chỉ cá nuôi, nhiều loại thủy sản tự nhiên cũng chết và trôi dạt vào bờ.

Hiện tượng tiếp tục xuất hiện trong chiều cùng ngày và rạng sáng 5/5 tại khu vực Anh Sơn Đông (các xã Tào Sơn, Lạng Sơn cũ).

Theo người dân, diễn biến xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giờ. Nhiều lồng cá đang phát triển bình thường bỗng đồng loạt nổi đầu rồi chết. Anh Trần Văn Huy, hộ nuôi cá hơn 10 năm, cho biết khi kiểm tra vào sáng sớm thì cá đã chết trắng, không kịp xử lý.

Người dân nuôi cá ở xã Anh Sơn bị thiệt hại nặng nề

Thống kê ban đầu, toàn xã Anh Sơn có khoảng 15 hộ nuôi cá lồng bè, trong đó 13 lồng bị ảnh hưởng nặng, tổng lượng cá chết gần 7,7 tấn. Phần lớn là các loại cá có giá trị kinh tế như trắm, cá ngạnh, cá leo, cá bọp… với trọng lượng từ 0,5 đến 3kg, có con tới 6kg, đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Thiệt hại xảy ra đột ngột khiến nhiều hộ gần như trắng tay. Có gia đình mất hơn 1 tấn cá chỉ sau một đêm. Người dân phải vớt cá chết để tiêu hủy, đồng thời bán tháo cá còn sống với giá thấp, có thời điểm chưa bằng một nửa giá thị trường nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cá chết lan xuống hạ lưu

Đến ngày 5/5, hiện tượng cá chết tiếp tục được ghi nhận tại xóm 6 Bồi Sơn, xã Bạch Ngọc (huyện Đô Lương cũ), khu vực hạ lưu sông Lam, làm dấy lên lo ngại về phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng.

Một người dân cho biết, trong buổi sáng đã có gần 1.000 người tập trung ra sông vớt cá. Lồng cá của gia đình bị thiệt hại nặng, số cá còn sống phải bán với giá thấp hơn trước, dù cũng có người đến hỗ trợ.

Trong ngày, hàng trăm người dân xuống sông thu gom cá chết, sản lượng lên tới hàng tạ, song trên mặt nước vẫn còn cá nổi dày đặc, trôi rải rác trên một đoạn sông dài.

Chính quyền xã Bạch Ngọc cho biết đã tiếp nhận thông tin, báo cáo cấp trên và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, nắm tình hình.

Hiện tượng cá chết nổi lên mặt nước tại Xóm 6 Bồi Sơn, xã Bạch Ngọc (Ảnh: Phan Huy)

Trước đó, tại xã Anh Sơn, lực lượng chuyên môn đã kiểm tra thực địa, thống kê thiệt hại và lấy mẫu nước để phân tích. Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định cá có thể chết do “sốc môi trường”.

Sáng 5/5, đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Anh Sơn làm việc với các hộ nuôi cá để ghi nhận diễn biến sự việc. Tuy nhiên, khi đoàn có mặt, phần lớn cá chết đã được người dân xử lý, không còn mẫu phục vụ kiểm tra.

Bè cá của một người dân bị đến kỳ thu hoạch bị chết bất thường

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết, vào khoảng 17h ngày 3/5, một bể chứa mật rỉ đường của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam tại xã Nhân Hòa (cách khu vực nuôi cá khoảng 18–20km về phía thượng nguồn) bị sét đánh thủng trong mưa dông, làm khoảng 2.000 tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy.

Tác giả: Phan Huy

