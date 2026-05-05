Vụ cá nuôi lồng chết trên sông Lam: Xã đề nghị tỉnh tìm nguyên nhân

Nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam thiệt hại khi cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: NGỌC ANH

Chiều 4-5, UBND xã Anh Sơn, Nghệ An báo cáo đề xuất gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản Nghệ An đề nghị kiểm tra xác định nguyên nhân, hiện tượng cá chết.

Báo cáo do ông Nguyễn Trần Chương - Phó chủ tịch UBND xã Anh Sơn, Nghệ An - ký.

Theo báo cáo từ xã Anh Sơn, ngày 4-5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở các thôn Kim Nhan 1, thôn Thạch Sơn 3 và thôn Đức Sơn 9, xã Anh Sơn thấy xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt.

Ghi nhận sơ bộ ban đầu ở 13 lồng bè có hiện tượng cá chết (các loại cá trắm cỏ, trắm đen, cá ngạnh, cá nghé, cá leo...).

Tổng trọng lượng cá chết gần 7,7 tấn.

Nhận định từ các phòng chuyên môn xã Anh Sơn, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết đột ngột hoặc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

"Để người dân yên tâm ổn định tâm lý, cuộc sống, UBND xã Anh Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An cử cán bộ chuyên môn xác định nguyên nhân cụ thể và có chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi thủy sản bị thiệt hại", báo cáo nêu.

Cá chết đủ kích thước, trọng lượng - Ảnh: NGỌC ANH

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.

Đây là hiện tượng bất thường bởi hoạt động nuôi cá lồng tại khu vực lâu nay vẫn diễn ra ổn định.

Theo lãnh đạo UBND xã Anh Sơn, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân. Việc nghi ngờ liên quan đến nguồn thải từ một nhà máy mới chỉ là ý kiến từ phía người dân.

Trước mắt, xã khuyến cáo bà con thu hoạch diện tích cá đang nuôi và vớt cá chết, tránh ảnh hưởng tới môi trường nguồn nước.

Trong khi đó đến chiều 4-5, nhiều người dân đổ xô ra bờ sông Lam vớt các loại tôm, cá tự nhiên dạt vào bờ.

"Tôm, cá mới bị ngộp vẫn còn tươi nên chúng tôi vớt về", một người dân xã Anh Sơn vừa vớt được hơn 2kg tôm, cá ở đoạn sông Lam gần cầu treo Vịnh Đức Thạch nói.

Người dân mang vợt, rổ ra dọc bờ sông Lam vớt cá tự nhiên dạt vào bờ - Ảnh: Người dân cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 4-5, kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Lam, nhiều hộ nuôi cá ở xã Anh Sơn, Nghệ An thấy cá chết nổi trắng. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá trôi, cá mè, với trọng lượng 0,5 - 3kg. Trước đó khoảng 17h chiều 3-5, ở xã Nhân Hòa, Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Sau đó một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng. Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy. Nhà máy mía đường này nằm sát sông Lam, từng bị người dân phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường vào năm 2022. Sông Lam (hay sông Cả) là dòng sông lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ, có tổng chiều dài khoảng 432km đến hơn 500km tùy nguồn tài liệu, chảy qua Lào và Nghệ An, Hà Tĩnh. Đoạn chảy trong nội địa Việt Nam dài khoảng 361km, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và đổ ra biển tại Cửa Hội.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ