Cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Lam

Từ sáng sớm, người dân khu vực nuôi cá lồng bè đã tất bật vớt cá chết. Các loại cá như trắm, mè, trôi… có trọng lượng từ 0,5 đến vài kg nổi dày đặc trong lồng. Không chỉ cá nuôi, cá tự nhiên trên sông cũng chết và trôi dạt vào bờ.

Cá nuôi lồng bè chết nổi trắng, người dân tất bật thu gom, xử lý.

Theo anh Trần Văn Huy (38 tuổi), gia đình đã nuôi cá lồng hơn 10 năm nhưng chưa từng gặp tình trạng tương tự. Cá chết bất thường chỉ sau một đêm khiến người nuôi không kịp trở tay.

Cùng khu vực, gia đình ông Võ Văn Phùng (64 tuổi) cũng chịu ảnh hưởng nặng, ước tính mất hơn một tấn cá sắp đến kỳ thu hoạch. Người dân buộc phải vớt cá đem chôn lấp để tránh ô nhiễm.

Thống kê ban đầu, toàn xã có khoảng 15 hộ nuôi cá lồng bè, phần lớn đều bị thiệt hại với mức độ khác nhau, nhiều hộ đối mặt nguy cơ mất trắng.

Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân, đồng thời thống kê thiệt hại.

Sự cố không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn lo ngại về chất lượng môi trường nước trên sông Lam.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn