Vụ cá nuôi lồng ch.ết trên sông Lam: Sở vào cuộc, chỉ đạo tìm nguyên nhân

Người dân vớt cá nuôi lồng bè chết trên sông Lam - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 5-5, ông Trần Xuân Học - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết lãnh đạo sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả vụ cá nuôi lồng bè của người dân chết trên sông Lam.

Trong sáng 5-5, đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản do ông Trần Xuân Quang - Trưởng phòng Nuôi trồng - phối hợp cùng cán bộ UBND xã Anh Sơn gặp các hộ dân chủ lồng bè nuôi cá để nắm tình hình, diễn biến sự việc.

Tuy nhiên sau hơn một ngày xảy ra tình trạng cá lồng bè của người dân chết hàng loạt, khi đoàn đến hiện trường thì hầu hết các mẫu vật (cá chết) người dân đã xử lý, nên không còn để thu thập.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Phó phòng Kinh tế xã Anh Sơn - cho hay đoàn vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân gây cá chết hàng loạt. Từ khi xảy ra sự việc (sáng 4-5) thì đến cuối giờ chiều 4-5 đến ngày 5-5 không xảy ra tình trạng cá chết nữa.

Đoàn đã hướng dẫn bà con chi tiết các biện pháp khoa học trong phòng ngừa, khử khuẩn trước khi tái đầu tư thả đàn cá mới.

Theo nhận định ban đầu của lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện tượng cá chết nhanh bất thường xảy ra sáng 4-5 tại sông Lam ở địa bàn xã Anh Sơn nghi là do sốc môi trường.

Theo báo cáo từ xã Anh Sơn, ngày 4-5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở thôn Kim Nhan 1, thôn Thạch Sơn 3 và thôn Đức Sơn 9, xã Anh Sơn thấy xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt.

Ghi nhận sơ bộ ban đầu ở 13 lồng bè có hiện tượng cá chết (các loại cá trắm cỏ, trắm đen, cá ngạnh, cá nghé, cá leo...).

Tổng trọng lượng cá chết gần 7,7 tấn.

Ngoài cá nuôi lồng bè chết thì người dân xã Anh Sơn cũng vớt được nhiều loại tôm, cá tự nhiên bị ngộp dạt vào bờ.

Nhận định từ các phòng chuyên môn xã Anh Sơn, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết đột ngột hoặc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 4-5, kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Lam, nhiều hộ nuôi cá ở xã Anh Sơn, Nghệ An thấy cá chết nổi trắng. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá trôi, cá mè, với trọng lượng 0,5 - 3kg. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột. Đây là hiện tượng bất thường bởi hoạt động nuôi cá lồng tại khu vực lâu nay vẫn diễn ra ổn định.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ