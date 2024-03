Bốn thợ săn bắt được cá sấu khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 364 kg

Your browser does not support the video tag.

Theo Cơ quan Động vật hoang dã, Cá và Công viên Mississippi, con "quái vật" khổng lồ này được các thợ săn bắt ở trên sông Yazoo ở Mississippi.

Don Woods, một trong bốn thợ săn cho biết, nhóm của anh đều là những thợ săn cá sấu dày dạn kinh nghiệm. Sau khi lên thuyền không lâu, họ đã phát hiện ra loài bò sát khổng lồ vào khoảng 9 giờ tối.

"Chúng tôi nhìn thấy con cá sấu rất dài, lưng rất to. Giống như chúng tôi đang đi theo một chiếc thuyền vậy. Con cá sấu đã cắn câu 8-9 lần, nhưng lần nào cũng thoát được. Nó lặn xuống, ở yên đó rồi lại bỏ đi. Nhưng điều điên rồ là cuối cùng nó vẫn ở nguyên chỗ đó", Woods nói.

Bốn thợ săn ở Mississippi đã bắt được con cá sấu khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 364 kg.

Woods nói rằng cá sấu cuối cùng đã làm gãy gần như toàn bộ cần câu và cuộn dây của họ trước khi kiệt sức sau một đêm quằn quại dữ dội. Cuối cùng, họ đã đưa được con cá sấu lên thuyền vào khoảng 3h30 sáng, nhưng ngay cả khi đó họ vẫn chưa hoàn toàn biết nó lớn đến mức nào.

"Chúng tôi chỉ biết mình có một con cá sấu lớn. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy lưng rộng và chiếc đầu to của con vật. Thật là kỳ lạ khi nói cho bạn biết sự thật", Woods nói thêm.

Các quan chức động vật hoang dã của bang cho biết, loài săn mồi có vảy này có chiều dài khổng lồ là hơn 4 mét và nặng hơn 364kg và với vòng bụng gần 2 mét.

Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2017, với con cá sấu bắt được ở Mississippi có chiều dài gần 4,3 mét và nặng hơn 347 kg.

Chỉ riêng kích thước đầu của cá sấu đã khiến người ta kinh ngạc.

Được biết, mùa săn cá sấu diễn ra từ ngày 25/8 đến 4/9 hàng năm. Bang Mississippi đã quy định việc săn bắt loài bò sát này từ năm 2005 để quản lý và bảo tồn quần thể cá sấu một cách hợp lý.

Nó cho phép cá sấu sinh sản, làm tổ và nuôi con trong mùa hè, khi chúng hoạt động tích cực nhất.

Để bắt cá sấu trong mùa săn bắn, người ta cần một trong 920 giấy phép đặc biệt mỗi mùa của Bộ Động vật hoang dã, Thủy sản và Công viên.

Những nỗ lực bảo tồn ở phía nam đã có kết quả và dẫn đến quần thể cá sấu hiện ổn định, cho phép săn bắn hạn chế và có quy định.

