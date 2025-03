Bình luận sai sự thật việc sáp nhập tỉnh, người đàn ông bị xử phạt

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ công an tỉnh này phát hiện một tài khoản Facebook bình luận thông tin không sự thật về thông tin sáp nhập các tỉnh, thành phố trên mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook Đ.C là Đ.Đ.C. (SN 1984, có HKTT tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Đ.Đ.C. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tiến hành làm việc với ông C. Tại cơ quan công an, ông C. thừa nhận hành vi bình luận thông tin không sự thật về thông tin sáp nhập các tỉnh, thành phố trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nghe cơ quan công an tuyên truyền, giải thích về các quy định của pháp luật, ông C. đã gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân chủ động phát hiện, thông tin cho lực lượng chức năng những thông tin sai sự thật, thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức nói riêng, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng nói chung. Không đăng tải, tham gia bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tiêu cực, sai sự thật, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn