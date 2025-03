Uống 3 cốc bia rồi đạp xe ra đường, cụ ông bị xử phạt

Chiều 17/3, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác do Thiếu tá Mai Xuân Tứ làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy, ô tô và cả xe đạp trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tổ công tác của Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Quy trình kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện theo hai bước, khi mới dừng phương tiện, các tài xế được kiểm tra bằng phương pháp định tính. Lúc này, máy kiểm tra nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, tài xế chỉ cần thổi một lượng hơi nhỏ vào máy để phát hiện cồn. Cả quá trình kiểm tra định tính chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây, đảm bảo không gây phiền hà với tài xế. Nếu phát hiện tài xế có cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra định lượng. Bước này sẽ cho đúng chỉ số vi phạm của tài xế.

Tổ công tác dừng kiểm tra nồng độ cồn 1 tài xế xe máy.

Vị trí kiểm soát nồng độ cồn được tổ công tác thực hiện theo đúng quy định với cọc tiêu, dây phản quang và ngăn một làn nhỏ để thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Mai Xuân Tứ cho biết, hơn 2 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ, hơn 100 tài xế từ ô tô, xe máy đến xe đạp đã được tổ công tác dừng kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm. Cá biệt, một trường hợp "ma men" là cụ ông đi xe đạp.

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện cụ ông tên H.Đ.C vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, người vi phạm là cụ ông tên H.Đ.C (SN 1949; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đạp xe được xác định vi phạm mức 0,288 mg/L khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông C cho biết, do đi đám cưới nên có uống khoảng 3 cốc bia. Ông C nhận thức rõ việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện dù là xe đạp hay xe máy đều gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt ông C. với số tiền 300 nghìn đồng và tạm giữ xe đạp.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sau 2 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, CSGT toàn thành phố đã xử lý 27.683 trường hợp vi phạm. Trong đó, không đội mũ bảo hiểm với 8.333 trường hợp; chở hàng quá tải với 934 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn với 6.610 trường hợp; vi phạm tốc độ với 2.052 trường hợp; vượt đèn đỏ với 768 trường hợp...

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn