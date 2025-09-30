Đoàn xe cứu trợ của Tổng thống Ecuador bị tấn công trong biểu tình

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo do Tổng thống Ecuador Daniel Noboa dẫn đầu đã bị tấn công vào đêm 28/9 khi đang tiến vào tỉnh Imbabura. Ảnh: Tổng thống Ecuador Daniel Noboa/X

Theo đài CNN, tình trạng bất ổn, hiện đã bước sang ngày thứ tám, đã trở nên nghiêm trọng vào cuối tuần qua. Nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình gay gắt là khi chính phủ tuyên bố sẽ chấm dứt trợ cấp dầu diesel để giảm chi tiêu công, hạn chế buôn lậu nhiên liệu và giải phóng ngân sách cho các chương trình xã hội. Tại Imbabura, hàng chục người biểu tình đã chặn đường và đụng độ với lực lượng an ninh.

Chính phủ ngày 29/9 cho biết khoảng 350 người đã phục kích đoàn xe chở tổng thống bằng pháo, bom xăng và đá khi đoàn xe đang di chuyển đến khu vực này để phân phát hàng viện trợ nhân đạo.

Người phát ngôn của tổng thống, bà Carolina Jaramillo, cho biết khoảng 50 binh sĩ bảo vệ đoàn xe đã cố gắng đẩy lùi những kẻ tấn công, nhưng không nêu rõ liệu có ai bị thương hay không.

Phủ Tổng thống cho biết đoàn xe cũng chở các quan chức cấp cao, bao gồm nhà ngoại giao Vatican Andrés Carrascosa, Đại sứ Liên minh châu Âu Jekaterina Dorodnova và Đại sứ Italy Giovanni Davoli.

Đại sứ quán Italy tại Ecuador cho biết đại sứ của họ không bị thương trong vụ tấn công. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Italy mô tả vụ việc xảy ra ngày 28/9 là một "hành động khủng bố" nhắm vào nguyên thủ quốc gia Ecuador.

Đài CNN đã liên hệ với các phái đoàn ngoại giao của EU và Vatican để biết thêm thông tin.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Noboa ngày 29/9 cũng đã đăng tải hình ảnh cửa sổ một số xe ô tô bị vỡ. Ông tuyên bố những kẻ tấn công đang tìm cách chống lại sự tiến bộ của Ecuador bằng bạo lực. "Chúng ta tiếp tục: Ecuador không thể thụt lùi", ông viết.

Cửa sổ bị nứt do các cuộc tấn công.

Phủ Tổng thống cho biết nhóm đứng sau vụ tấn công là các nhóm khủng bố đã trà trộn vào những cuộc biểu tình.

Các quan chức cho biết một vụ tấn công khác vào một đoàn xe cứu trợ nhân đạo khác vào cuối tuần trước cũng đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 9 binh sĩ bị thương. 17 quân nhân khác đã bị bắt cóc, theo tuyên bố của phủ tổng thống.

Liên đoàn Thổ dân CONAIE, nhóm dẫn đầu các cuộc biểu tình, đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ. Liên đoàn cho biết người thiệt mạng ngày 28/9 là một thổ dân bị lực lượng vũ trang bắn.

Trong khi đó, chính phủ cho rằng các nhóm biểu tình phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất về người.

“Theo tôi, rõ ràng các hành động bạo lực - trong trường hợp này do Marlon Vargas, lãnh đạo CONAIE, người chỉ chưa đầy một tuần trước, đã kêu gọi biểu tình và các hành vi phạm tội như chiếm giữ các giếng dầu - có thể dẫn đến hậu quả bi thảm như mất mát sinh mạng con người”, người phát ngôn Jaramillo phát biểu ngày 29/9.

Văn phòng Công tố Ecuador cho biết họ sẽ điều tra vụ việc. “Cuộc điều tra sơ bộ sẽ được thực hiện dựa trên các giao thức quốc tế bởi Đơn vị Chuyên trách Điều tra Sử dụng Vũ lực Trái phép, nhằm đảm bảo tính khách quan của quá trình điều tra”, văn phòng cho biết.

