Dân bất ngờ vì 'chú bộ đội' cứu dân trong lũ dữ là Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bìa phải) cùng bộ đội buộc dây kéo thuyền đưa người dân rốn lũ khu vực Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, đến nơi an toàn trong trận lũ lịch sử ngày 19-11 - Ảnh: THÚY HÂN

Mạng xã hội mới đây lan truyền video từ camera an ninh quay cảnh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bất ngờ đến nhà dân vùng rốn lũ thăm hỏi bà con sau khi trực tiếp cứu thoát nhiều người trong lũ dữ. Nhiều người bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và phong thái giản dị của người đứng đầu tỉnh.

Bí thư hỏi dân: Phường quan tâm thế nào sau lũ?

Ngôi nhà nơi ông Thái Đại Ngọc vào thăm bất ngờ là gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hân (36 tuổi, trú khu vực Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc).

Chị Hân cho hay khoảng 16h40 ngày 25-12, khi cả nhà đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngoài hiên thì có một ô tô dừng trước cửa.

Từ trong xe, người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào hỏi thăm chủ nhà.

Lúc này chị Hân nhận ra đây là "chú bộ đội" đã trực tiếp đi ca nô cùng các anh bộ đội khác vào khu nhà mình cứu người dân trong cơn lũ lịch sử hôm 19-11. Đến khi người lái xe giới thiệu đây là Bí thư Tỉnh ủy, mọi người hết sức bất ngờ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bất ngờ quay lại thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hân chiều 25-12 - Ảnh: Camera an ninh

Theo chị Hân, trong chuyến thăm không báo trước, Bí thư Tỉnh ủy hỏi thăm tình hình cuộc sống mọi người sau lũ đã ổn định hay chưa? Ngoài ra, ông hỏi thăm chính quyền phường Quy Nhơn Bắc đã quan tâm, thăm hỏi bà con thế nào?

Bí thư mang áo mưa, đội mũ cối, dân nghĩ là "chú bộ đội"

Chị Hân cho hay hôm 19-11, ông Thái Đại Ngọc cùng một số bộ đội chạy ca nô vào khu ngập sâu dỡ mái ngói, cứu nhiều người dân ra ngoài rồi đưa đến trú nhà chị.

Khi ấy, phía sau nhà chị Hân có nhiều nhà ngập 2 - 3m, có nhà gần lút nóc, bộ đội phải kêu người đang ở bên trong đập ngói để xác định vị trí rồi dỡ mái nhà cứu ra. Nhiều nhà nuôi bò heo chết trôi vô số, cảnh tượng trông rất kinh hoàng.

Lúc ấy Bí thư Tỉnh ủy mang áo mưa, đội mũ cối, cùng tham gia với lực lượng quân đội cứu người rồi chở ra liên tục nên không ai biết, chỉ nghĩ ông là bộ đội. Nhà chị Hân có tầng 2 còn chưa ngập, ca nô liên tục đưa người dân về đổ lên tránh lũ. Hôm ấy, nhà chị đón 33 người cả thảy, những người còn lại được ca nô đưa thẳng về phường.

"Nếu hôm đó không có ông đưa bộ đội vào cứu là khu phía sau nhà tôi "tiêu" luôn vì khu vực này ngập rất sâu. Nhiều người dân sau khi được cứu đưa qua tới nhà tôi cả người run rẩy, tụt huyết áp vì lạnh và ướt, ai nấy thất thần vì khiếp sợ. Tôi cũng sợ, khóc quá trời, bởi vậy lúc thấy ca nô bộ đội đưa vào mừng như thấy được cứu tinh" - chị Hân nhớ lại.

"Phải lao vào để anh em đi theo" Ngày 27-12, khi được hỏi vụ việc đã xảy ra, ông Thái Đại Ngọc cho hay hôm 19-11 khu vực này ngập rất sâu, nước chảy xiết mà đang có nhiều dân ở trong. Trước tình huống cấp bách, ông quyết định trực tiếp đi vào để anh em bộ đội nhìn thấy lao theo. "Do nước lên rất nhanh, mọi người quyết định đưa dân vào ngôi nhà cao nhất là nhà chị Hân để kịp cứu những người khác vì nếu đưa ra quá xa sẽ quay vòng không kịp. Có những điểm vào đường nhỏ, nước xiết, chân vịt quấn dây ca nô không đi được. Tôi lấy dây, hò thanh niên cùng giúp cột dây từng đoạn khoảng 50m rồi men theo đó cứu người dân kéo ra ngoài" - ông Ngọc nhớ lại. Ngoài những người trực tiếp tham gia tổ công tác, gần như không ai biết việc Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trực tiếp lao vào nước lũ cứu dân, mãi tới khi chị Nguyễn Thị Thúy Hân đăng video Bí thư bất ngờ tới thăm nhà và kể lại câu chuyện trên Facebook. Trước khi được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) vào tháng 10-2025, ông Thái Đại Ngọc mang quân hàm thượng tướng, là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ