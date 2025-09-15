Báo Trung Quốc nhận định về cuộc biểu tình lên tới 150.000 người ở Anh

Đám đông biểu tình tập trung ở trung tâm thủ đô London (Anh) vào ngày 13/9. Ảnh: Guardian.

Nguồn cơn từ cái chết của Charlie Kirk và làn sóng cực hữu

Tờ thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết, cuộc biểu tình lần này ở Anh một phần bùng phát từ cái chết của nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, cũng như phản ánh làn sóng cánh hữu đang lan rộng ở Anh, Mỹ và nhiều nước châu Âu.

Ông Lý Quán Kiệt, nhà nghiên cứu tại Học viện Quản trị Toàn cầu Thượng Hải, nói nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson đã tận dụng vụ việc ông Kirk bị sát hại để kêu gọi tập hợp chống lại các phong trào cánh tả. Ông cảnh báo xu hướng này đang lan sang những quốc gia có quan hệ lịch sử gần gũi với Mỹ.

Ông Robinson là người tổ chức cuộc biểu tình cuối tuần qua ở Anh. Đám đông biểu tình hô vang các khẩu hiệu như “đường phố này là của chúng ta” hay “chúng tôi muốn lấy lại đất nước mình”. Nhiều người cũng mang theo biểu ngữ ủng hộ ông Robinson.

Ông Phùng Trung Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh sự phân mảnh chính trị tại phương Tây, cộng thêm khó khăn kinh tế và bất đồng về nhập cư đã tạo “mảnh đất màu mỡ” cho chủ nghĩa cực đoan. “Sự chia rẽ này làm suy yếu khả năng quản trị ổn định, khiến các lực lượng cực đoan dễ trỗi dậy”, ông nhận định.

Vai trò của mạng xã hội

Một yếu tố then chốt khác là tác động của mạng xã hội. Nhà báo John Harris của tờ Guardian (Anh) nhận định các nền tảng video ngắn trỗi dậy đã “lật ngược toàn bộ thế giới trực tuyến”, thay thế nội dung vui vẻ bằng “tư tưởng đầy bạo lực, định kiến và bất ổn xã hội”, từ đó bóp méo nhận thức công chúng và thúc đẩy sự dịch chuyển chính trị ở phương Tây sang cánh hữu.

Cảnh sát London được triển khai nhằm kiểm soát và ổn định an ninh khi đám đông biểu tình. Ảnh: VCG.

Ông Phùng nói nhà hoạt động cực hữu Anh Tommy Robinson khác với các chính trị gia như Nigel Farage vì ít dựa vào cơ chế đảng phái, thay vào đó khai thác triệt để mạng xã hội để lan truyền thông điệp, khiến những lời kêu gọi mang tính trực diện và dễ kích động hơn. Cá nhân ông Charlie Kirk trước khi bị sát hại cũng là người rất nổi tiếng với video ngắn đề cập nội dung tranh luận.

Tại London, người biểu tình hô vang tên ông Kirk và chia sẻ rộng rãi các phát ngôn của Robinson cũng như tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk gây chú ý

Tỷ phú Elon Musk cuối tuần qua cũng lên tiếng về cuộc biểu tình của phe cực hữu ở Anh. Ông Musk kêu gọi thay đổi chính phủ Anh, giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử mới, đồng thời cáo buộc phe cánh tả “thúc đẩy nhập cư để kiếm phiếu bầu”. “Bạo lực sẽ đến với bạn, dù bạn chọn hay không. Hoặc bạn phản kháng, hoặc bạn sẽ bị loại bỏ”, ông Musk gửi thông điệp tới người biểu tình ở Anh.

Phản ứng của chính phủ Anh

Chính phủ Anh hiện duy trì quan điểm không phản đối phe cực hữu biểu tình, nhưng lên án những kẻ quá khích tấn công cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood khẳng định “bất cứ ai vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý”. Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Peter Kyle cũng bày tỏ lo ngại biểu tình dẫn đến bạo lực.

Ngoài ông Musk, một số nhân vật cực hữu quốc tế cũng lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình ở Anh. Chính trị gia theo đường lối cực hữu Pháp Eric Zemmour đề cập luận điểm “thay thế dân số” và cáo buộc châu Âu đang bị “thực dân hóa ngược” bởi di dân từ phía nam, nghĩa là người di cư từ các nước Ả Rập, Hồi giáo ở Bắc Phi (như Algeria, Morocco, Tunisia).

