Điều tra nghi án chồng giết vợ và con gái nhỏ rồi tự sát

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành điều tra vụ việc - Ảnh: DƯƠNG MIÊN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-12, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân một vụ ba người trong gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo vị lãnh đạo này, sơ bộ cơ quan điều tra xác định người chồng (32 tuổi) gần đây có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Nạn nhân là vợ và con gái nhỏ. Sau đó, người này cũng tử vong.

Khoảng 4h cùng ngày, thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ