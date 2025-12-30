Ca sĩ ở biệt thự 20 tỷ, chồng là nhân vật tiếng tăm trong showbiz, em gái là vợ tỷ phú giàu nhất thế giới

Ca sĩ Cẩm Ly sinh năm 1970, quê gốc ở Quy Nhơn. Cuối thập niên 90, cô được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album “Nếu phôi pha ngày mai” và thành công với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều...

Cẩm Ly thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương. Năm 2014, cô làm huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, giúp học trò Thiện Nhân đoạt danh hiệu Quán quân mùa thứ hai. Hơn 30 năm qua, hiện tại, Cẩm Ly vẫn là cái tên giữ được sức hút, được khán giả dành nhiều tình cảm.

Về đời tư, Cẩm Ly hiện có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc bên ông xã là nhạc sĩ Minh Vy – một nhân vật “máu mặt” trong làng nhạc Việt mà không ai không biết. Hai ngườI kết hôn năm 2004 và có 2 cô con gái: Cẩm Uyên (sinh năm 2005) và Cẩm Anh (sinh năm 2008).

Cẩm Ly

Ca sĩ Cẩm Ly trẻ trung ở tuổi 55.

Tờ Thể thao văn hóa viết, không chỉ hỗ trợ vợ trong sự nghiệp mà nhạc sĩ Minh Vy còn vô cùng yêu vợ. Cẩm Ly từng tâm sự, cô và ông xã thuộc dạng tự hiểu nhau, chỉ cần nhìn là biết và hành động chứ không nói ra nhiều.

Nhiều năm trước, Cẩm Ly mắc bệnh và phải dừng ca hát một thời gian dài, sang Mỹ phẫu thuật. Có lúc, gia đình tưởng cô đã mất đi giọng hát của mình.

Vì thương và lo lắng cho vợ, nhạc sĩ Minh Vy đã cầu nguyện rằng nếu cô khỏi bệnh, anh sẽ "xuống tóc". Và lời thỉnh cầu của ông xã Cẩm Ly đã trở hiện thực. Sau khi Cẩm Ly hồi phục sức khỏe, Minh Vy cũng xuống tóc giữ đúng thỉnh nguyện của mình với Trời Phật.

Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1970 tâm sự trên tờ Vietnamnet rằng: "Tôi không quen nói nhiều về hôn nhân hay khoe khoang cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trước mắt mọi người đều thấy vợ chồng tôi vẫn làm việc chung, con gái ngoan ngoãn, gia đình vẫn vui vẻ với cuộc sống hằng ngày, như vậy là đủ".

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những clip tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, vợ chồng Cẩm Ly đang sống trong một biệt thự rộng khoảng 400m² tại TPHCM, trị giá khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp chất liệu kính, gỗ và da, tạo nên không gian sang trọng nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng.

Cẩm Ly và ông xã - nhạc sĩ Minh Vy.

Bên trong biệt thự, nội thất được bài trí gọn gàng, chú trọng ánh sáng tự nhiên. Tông màu chủ đạo là trắng, nâu gỗ, vừa tinh tế vừa tạo cảm giác thư giãn.

Một góc phòng khách được Cẩm Ly dùng để trưng bày những kỷ niệm trong sự nghiệp nhiều thập kỷ ca hát, từ các cúp giải thưởng cho đến những món quà fan tặng.

Báo Lao Động viết, điểm đặc biệt khiến ngôi nhà của Cẩm Ly trở nên gần gũi là khu vườn xanh mát được cô chăm chút mỗi ngày.

Trên sân thượng và khoảng sân nhỏ phía sau, nữ ca sĩ trồng đủ loại rau củ như mồng tơi, dưa leo, đậu bắp, khổ qua… Không chỉ để phục vụ bữa ăn gia đình, khu vườn còn là nơi cô tìm về sự bình yên sau những giờ làm việc.

Sau ánh đèn sân khấu, Cẩm Ly trở về với vai trò người vợ, người mẹ bình dị. Trong căn biệt thự triệu đô, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con, dọn dẹp và trồng cây.

Với cô, hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa mà ở những khoảnh khắc được sống chậm, được thấy gia đình quây quần trong ngôi nhà đầy hơi thở tự nhiên.

Biệt thự rộng hơn 400 m2 của gia đình Cẩm Ly.

Phía ngoài nhìn vào.

Bên trong căn biệt thự.

Không chỉ có cuộc sống yên bình ở tuổi 55, Cẩm Ly còn được nhiều người chú ý khi em gái là vợ tỷ phú giàu nhất thế giới. Em gái nữ ca sĩ là Hà Phương (sinh năm 1972), vợ tỷ phú Chính Chu.

Tờ VTC News viết, em gái Cẩm Ly được ngưỡng mộ bởi cuộc sống cực kỳ xa hoa. Với số tài sản lên tới 1,5 tỷ USD (gần 35.000 tỷ đồng), Hà Phương được mệnh danh "người Việt giàu nhất thế giới".

Em gái Cẩm Ly từng viếng đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) để góp vào quỹ từ thiện mang tên anh. Vợ chồng cô cũng đang có hai quỹ từ thiện với hàng triệu USD để hỗ trợ cho những trẻ em cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)